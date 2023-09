Claude-Oliver Rudolph ist ein deutscher Schauspieler, der einst durch den Film „Das Boot“ einem breiten Publikum bekannt wurde. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm mit „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“. Jetzt wagt er eine ganz neue Herausforderung und nimmt ab September an der RTL-Show ist ein deutscher Schauspieler, der einst durch den Film „Das Boot“ einem breiten Publikum bekannt wurde. Sein internationaler Durchbruch gelang ihm mit. Jetzt wagt er eine ganz neue Herausforderung und nimmt ab September an der RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ teil.

Doch wie tickt Claude-Oliver Rudolph abseits der Kamera? Wie alt ist er? Was ist noch über ihn bekannt? Wir haben den Schauspieler genauer unter die Lupe genommen.

Claude-Oliver Rudolph im Steckbrief

Die wichtigsten Infos zu Claude-Oliver Rudolph auf einen Blick:

Name: Claude-Oliver Rudolph

Claude-Oliver Rudolph Größe: 1,80 m

1,80 m Beruf: Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor und Filmregisseur

Schauspieler, Produzent, Drehbuchautor und Filmregisseur Geburtsort: Frankfurt am Main

Frankfurt am Main Geburtstag: 30. November 1956

30. November 1956 Beziehungsstatus: geschieden

geschieden Kinder : ein Sohn (Davide-Lino von Maydell) und eine Tochter (Oona von Maydell)

: ein Sohn (Davide-Lino von Maydell) und eine Tochter (Oona von Maydell) Instagram: claudeoliverrudolph

claudeoliverrudolph Website: claude-oliver-rudolph.de

Claude-Oliver Rudolph nimmt an „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ teil

20. September 2023 fällt der Startschuss für die neue RTL-Show „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“. Dann versuchen drei von ihnen sind Verräter. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter entlarven, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von 50.000 Euro. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Claude-Oliver Rudolph nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler? Dass er gewinnen will, hat er bereits klargemacht: „Ich komm‘ schon hin und will das Ding rocken.“ Amfällt der Startschuss für die neue-Show. Dann versuchen 16 prominente Kandidaten in sechs Folgen einen Silberschatz zu finden. Dochvon ihnen sind. Wer dies ist, entscheidet die Moderatorin Sonja Zietlow im Voraus. Die Spieler können ihre Wahl jedoch nicht sehen, denn sie müssen alle eine Augenbinde tragen. Dementsprechend sind die TV-Zuschauer neben Sonja Zietlow die Einzigen, die die Identität der Verräter kennen. Von Nacht zu Nacht schmieden die Verräter dann böse Pläne und eliminieren die Loyalen. Letztere müssen stattdessen die Verräter, bevor alle Loyalen eliminiert sind. Nur wer es ins Finale schafft, hat eine Chance auf den Silberschatz in Höhe von. Sind noch Verräter unter den Finalisten, verlieren die Loyalen jedoch den Gewinn. Auch Claude-Oliver Rudolph nimmt an der Sendung teil. Ist er ein Verräter oder ein Loyaler? Dass er gewinnen will, hat er bereits klargemacht:

Hat Claude-Oliver Rudolph eine Frau und Kinder?

Zum aktuellen Beziehungsstatus des Schauspielers ist nichts bekannt. Von 1984 bis 2014 war Claude-Oliver Rudolph mit der Schauspielerin Sabine von Maydell verheiratet. In der Ehe kamen zwei Kinder zur Welt: ein Sohn und eine Tochter. Oona von Maydell setzte die Familientradition fort und ist selbst Schauspielerin geworden.

So ist Claude-Oliver Rudolph aufgewachsen

Claude-Oliver Rudolph wurde am 30. November 1956 in Frankfurt am Main geboren. Er wuchs bei seiner Großmutter in Frankreich auf und besuchte später das Gymnasium am Ostring in Bochum. Noch während seiner Schulzeit machte er Bekanntschaft mit Herbert Grönemeyer. Mit ihm zusammen begann Claude-Oliver Rudolph seine Schauspielkarriere am Schauspielhaus Bochum.

Im Alter von 15 Jahren entdeckte ihn der Regisseur Werner Schroeter und mit 18 Jahren spielte er für den Regisseur Peter Zadek in Berlin und Bochum. Nachdem er sein Abitur abgeschlossen hatte, studierte er Philosophie, Psychologie und Romanistik an der Ruhr-Universität Bochum. Doch dabei blieb es nicht, denn er studierte Film und Regie am Musischen Zentrum Bochum sowie Theaterwissenschaften an der Ludwig-Maximilians-Universität München. An der Westfälischen Schauspielschule Bochum arbeitete er schließlich als Dozent.

Aus diesen Filmen kennt ihr Claude-Oliver Rudolph

Dem deutschen Publikum wird Claude-Oliver Rudolph vor allem durch seine Rolle in dem Film „Das Boot“ von 1981 bekannt sein. Seither war er an vielen Produktionen als Schauspieler beteiligt. Von „Tatort“ über „Derrick“ bis hin zu „SOKO Stuttgart“ lassen sich in seiner Vita zahlreiche Filme und TV-Reihen finden. Sein größter Erfolg war jedoch ganz klar „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“, bei dem er an der Seite von Pierce Brosnan spielte.

Hat Claude-Oliver Rudolph einen Instagram-Account?

Claude-Oliver hat ein öffentliches Instagram-Profil. Dieses wirkt zwar mehr wie ein Fan-Account, doch da es auf seiner Homepage zu finden ist, scheint es das echte zu sein. Hier werden meist Fotos oder Videos seiner Engagements gepostet.

Wie hoch ist Claude-Oliver Rudolphs Vermögen?

Im Laufe seiner Filmkarriere dürfte Claude-Oliver Rudolph so manchen guten Euro verdient haben. Da stellen sich viele Fans natürlich die Frage nach der Höhe seines Vermögens. Darüber ist allerdings nichts bekannt.