Zu den bekanntesten Star-Köchen Deutschlands gehört vor allem er: Alfons Schuhbeck. Er besitzt ein Imperium an Restaurants in München, Gewürzläden, Eisdielen, Catering-Service und Kochschulen. Vielen ist er bekannt für diverse Kochsendungen, wie „Schuhbecks“, „Küchenschlacht“ oder „Lanz kocht!“. Andere kennen ihn als den Koch für den FC Bayern München. Doch dann häuften sich die negativen Schlagzeilen: Insolvenz und hohe Schulden. Wegen Steuerhinterziehung stand er vor Gericht - und wurde zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt, gegen die er Revision einlegte. Doch jetzt muss er trotzdem ins Gefängnis.

Alfons Schuhbeck im Steckbrief

Die Informationen Alfons Schuhbeck im Porträt:

Name : Alfons Schuhbeck

: Alfons Schuhbeck Geburtstag : 2. Mai 1949

: 2. Mai 1949 Geburtsort : Traunstein, Bayern

: Traunstein, Bayern Beruf : Koch, Autor, Unternehmer

: Koch, Autor, Unternehmer Ehefrau : namentlich nicht bekannt

: namentlich nicht bekannt Kinder : zwei Söhne, eine Tochter

: zwei Söhne, eine Tochter Webseite : www.schuhbeck.de

: www.schuhbeck.de Instagram: @schuhbeck

Steuerhinterziehung: Schuhbeck zu Gefängnisstrafe verurteilt

Der aus vielen Fernsehsendungen bekannte Koch Alfons Schuhbeck muss wegen Steuerhinterziehung für drei Jahre und zwei Monate ins Gefängnis . Das Landgericht München I sah es als erwiesen an, dass Schuhbeck Steuern in Millionenhöhe hinterzogen hat. Sein wegen Beihilfe angeklagter Mitarbeiter bekam eine Bewährungsstrafe von einem Jahr.

Der Prozess begann am 5. Oktober. Am 12. Oktober hatte Schuhbeck bereits ein Teilgeständnis abgelegt.

Die Staatsanwaltschaft warf Schuhbeck vor, unter anderem mithilfe eines Computerprogramms Einnahmen am Finanzamt vorbeigeschleust zu haben. Insgesamt geht es um mehr als 2,3 Millionen Euro an Steuern, die Schuhbeck so zwischen 2009 und 2016 im „Orlando“ und den „Südtiroler Stuben“ hinterzogen haben soll.

Schuhbeck ist einer der bekanntesten Köche und Gastronomen der Republik. Vergangenes Jahr wurde bekannt, dass sein Unternehmen in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Er meldete Insolvenz an und begründete das mit dem Ausbleiben von Staatshilfen im Zuge der Corona-Pandemie.

Alfons Schuhbeck legt Revision ein

Alfons Schuhbeck legt nach seiner Verurteilung im März 2023 Revision ein. „Alfons Schuhbeck steht zu seiner Schuld, will aber die Strafe auf Basis der schriftlichen Urteilsbegründung nachvollziehen können“, ließen seine Anwälte über einen Sprecher mitteilen. Vor diesem Hintergrund habe Schuhbeck seine Anwälte gebeten, am letzten Tag der Frist Revision gegen das Landgerichtsurteil einzulegen. „Sollten die schriftlichen Gründe das Landgerichtsurteil tragen, werde ich meine Anwälte bitten, die Revision im Zweifel zurückzunehmen“, sagte Schuhbeck laut Mitteilung. „Bis dahin werde ich in meinen Bemühungen, den Schaden im Rahmen der Möglichkeiten wiedergutzumachen, nicht nachlassen.“

Ladung zum Haftantritt: Schuhbeck muss ins Gefängnis

Gebracht hat es Schubeck nichts: Der Star-Koch muss in den kommenden Tagen ins Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft München I hat ihn zum Haftantritt geladen. Am Freitag, den 18.08.2023 teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft München I mit: Eine Sprecherin teilte am Freitag mit: „dass die Ladung zum Haftantritt heute Vormittag dem anwaltlichen Vertreter von Herrn Schuhbeck persönlich übergeben wurde, der seinen Mandanten informiert hat“.

Lebenslauf und Werdegang von Alfons Schuhbeck

Beatles und Charlie Chaplin bekocht, Bundeskanzlerin Schuhbeck ist einer der bekanntesten Köche und Gastronomen der Republik. Er hat schon dieundbekocht, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Queen Elizabeth II. - und immer wieder auch den FC Bayern München. Sein Name ist eine Marke. Er baute ein Firmengeflecht auf, mit drei Restaurants, einem Catering-Service, einem Eissalon und Gewürzläden.

Es begann alles im bayerischen Ort Traunstein, wo Schuhbeck als Alfons Karg 1949 zur Welt kam. Über seine Familie und Jugend ist wenig bekannt. Seine ersten Erfahrungen als Koch machte er wohl während seines Wehrdienstes, als er in der Feldküche arbeitete. Nach dem Wehrdienst lernte er als Mitglied einer Beatband den Koch Sebastian Schuhbeck kennen. Damit begann wohl das Leben von Alfons Schuhbeck: Sebastian Schuhbeck überredete den jungen Mann, eine Ausbildung zum Koch zu machen, und adoptierte ihn kurzerhand. Sebastian Schuhbeck machte Alfons zu seinem Erben des Kurhausstüberls, wo dieser sich nach einiger Zeit einen Michelin-Stern erkochte. Das Lokal wurde 1980 vollständig von Alfons übernommen, und unter seiner Führung wurde es zum Geheimtipp der Schönen und Reichen in Bayern. Er hat in ganz Europa gekocht, hat in Restaurants wie „Aubergine“, „Feinkost Käfer“ und „Dallmayr“ gearbeitet.

Über die Jahre folgten weitere Erfolge: Er gründete einen hochklassigen Partyservice, gründete das Unternehmen „Schuhbecks am Platzl GmbH“, dem unter anderem eine Kochschuhle, ein Gewürzladen und eine Eisdiele gehören. Und er wurde auch immer mehr als TV-Koch berühmt: seit den 90er Jahren ist er regelmäßig im BR in der Kochsendung „Schuhbecks“ zu sehen. Er wurde zum Star diverser Kochsendungen und Talkshows und dadurch ein bekannter Name in ganz Deutschland.

Alfons Schuhbeck privat: Familie, Ehefrau & Kinder

drei Kinder: Eine Tochter und zwei Söhne. Über seine Familie sagte er: „Ich habe meine Familie, das passt alles und ist wunderbar. Ich glaube, da würden sich manche freuen, wenn sie das so hinbringen würden wie ich.“ Das Privatleben von Alfons Schuhbeck ist weitgehend geheim. Gegenüber der „ Abendzeitung “ bestätigte er 2018 lediglich, dass er eine Ehefrau hat und: Eine Tochter und zwei Söhne. Über seine Familie sagte er: „Ich habe meine Familie, das passt alles und ist wunderbar. Ich glaube, da würden sich manche freuen, wenn sie das so hinbringen würden wie ich.“

(mit Material von dpa)