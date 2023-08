Bisher blieb oft nur die Möglichkeit einer Magenverkleinerung, um Betroffenen starker Adipositas zu helfen. Angeheizt durch die Nutzung von Prominenten und TikTok Videos avancieren neue Abnehmmedikamente zum Lifestyle-Trend – und bereiten mitunter Diabetespatientinnen und Patienten Probleme. Alle Infos um den Hype und die Risiken im Überblick:

Was ist Wegovy und der Unterschied zu Ozempic?

Ozempic wurde im Jahr 2018 auf den Markt gebracht und dient eigentlich zur Behandlung von Typ-2-Diabetes bei Erwachsenen. Das Medikament hat jedoch auch Auswirkungen auf den Appetit und unterstützt somit beim Gewichtsverlust. Aus diesem Grund erhielt der Hersteller Novo Nordisk im Januar 2022 eine EU-Zulassung für eine höhere Dosierung von Semaglutid als eigenständiges Medikament zur Behandlung von Adipositas, unter dem Namen Wegovy.

Wirkstoff: Wie funktioniert Abnehmen mit Semaglutid?

Semaglutid ahmt die Wirkung des körpereigenen Hormons GLP-1 nach. „Es wird im Gehirn sozusagen der Impuls gesetzt, dass man satt sei“, sagt der Präsident der Deutschen Adipositas-Gesellschaft, Jens Aberle. Klinischen Studien zufolge reduziere der Wirkstoff die Energieaufnahme und steigere das Sättigungs- und Völlegefühl, heißt es in einem Papier der EU-Arzneimittelbehörde EMA. Hungergefühle würden vermindert, Heißhungerattacken seltener und weniger stark. Wer zu häufig einen Jieper auf Pommes und dergleichen hat, kann diesen offenbar auch in den Griff bekommen: Die Vorliebe für besonders fetthaltige Nahrungsmittel werde verringert.

Worauf gilt es bei Wegovy und anderen Medikamenten beim Abnehmen zu achten?

Semaglutid ist laut der Deutschen Adipositas Gesellschaft wie die meisten anderen Wirkstoffe ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, das unbedingt unter ärztlicher Aufsicht verwendet werden muss. Medikamente zur Gewichtsreduktion sollten demnach keinesfalls unkontrolliert als allgemeine Abnehm-Mittel für die breite Bevölkerung eingesetzt werden. Sie sind für die Gewichtsreduktion nur für Menschen mit Adipositas oder starkem Übergewicht und gewichtsbezogenen Begleiterkrankungen gedacht. Für Personen, die lediglich abnehmen wollen, sind die Medikamente nämlich nicht getestet und es ist nicht bekannt, welche Auswirkungen diese auf den Körper haben.

Wie spritzt man sich Wegovy?

Patienten können sich Wegovy aus einem Fertigpen, der ein bisschen aussieht wie ein Textmarker, einmal pro Woche selbst unter die Haut spritzen: am Bauch, Oberschenkel oder Oberarm. An der Injektionslösung mit dem Wirkstoff Semaglutid hat sich in den USA auch wegen so mancher Promi-Äußerung großes Interesse entwickelt. Novo Nordisk spricht von Hunderttausenden Nutzern.

Ist Wegovy in Deutschland zugelassen?

Wegovy ist derzeit nur für erwachsene Patienten zugelassen und kann in Verbindung mit einer kalorienreduzierten Diät und erhöhter körperlicher Aktivität verschrieben werden. Es richtet sich an Personen mit einem anfänglichen Body-Mass-Index (BMI) von mindestens 30 kg/m2, was als Fettleibigkeit (Adipositas) gilt, oder an übergewichtige Menschen (BMI 27 bis 30 kg/m2), die zudem mindestens eine gewichtsbezogene Begleiterkrankung wie Prädiabetes, Typ-2-Diabetes oder zum Beispiel Bluthochdruck haben.

Abnehmspritze Wegovy auf Rezept in der Apotheke kaufen

In Deutschland ist Wegovy seit Ende Juli 2023 auf dem Markt erhältlich. Novo Nordisk war lange nicht in der Lage der weltweiten Nachfrage gerecht zu werden. Nun kann Wegovy auch auf Rezept in den Apotheken gekauft werden.

Probleme für Diabetesbehandlungen

Für das Diabetesmedikament Ozempic gibt es vermutlich aufgrund seiner vermehrten Off-Label-Verschreibung zur Gewichtsabnahme seit Monaten Lieferengpässe. Das führt für viele Diabetiker und Diabetikerinnen zu Problemen, da diese Ihre Medikamente nicht bekommen können. Der Lifestyle Trend steht also zurzeit in direkter Konkurrenz zur überlebenswichtigen Nutzung als Diabetes-Medikament.

Wo kann Ozempic gekauft werden?

Da es die Versorgung von Diabetikerinnen und Diabetikern gefährdet, darf Ozempic aufgrund der aktuellen Lieferengpässe derzeit nur an Patienten mit Typ-2-Diabetes ärztlich verschrieben werden. Darüber hinaus ist pro Verschreibung nur eine Packung für einen Zeitraum von höchstens drei Monaten erlaubt.

Preis: Wie viel kosten die Abnehmspritzen Wegovy und Ozempic in Deutschland?

Teilweise wird von vierstelligen Beträgen berichtet. Diese Preise entstammen allerdings dem US-Amerikanischen Markt. In Dänmark, dem ersten Land in der EU, welches mit Semaglutid beliefert wird, kostet die Adipositas-Behandlung zwischen 180 und 320 Euro im Monat. In Deutschland gibt Novo Nordisk den Apothekenabgabepreis einer 4-Wochen-Ration für die höchste Dosis (2,4 mg) mit gut 300 Euro an.

Werden Abnehmspritzen wie Wegovy von den Krankenkassen übernommen?

Während die Kosten für die medikamentöse Therapie von Adipositas in Ländern wie der Schweiz von den Krankenkassen übernommen werden, müssen Betroffene in Deutschland die Medikamente selbst bezahlen. Nach geltender Sozialgesetzgebung werden diese Wirkstoffe in Deutschland gesetzlich als Lifestyle-Medikamente angesehen. Viele Therapiemethoden, einschließlich Ernährungsberatung und medikamentöse Therapie, werden von den Krankenkassen somit nicht erstattet. Dagegen regt sich zunehmend Wiederstand , da Adipostias eine hormonelle Krankheit ist und entgegen der tatsächlichen Ursachen gesellschaftlich immer noch stark stigmatisiert ist. Für eine Übernahme durch die Krankenkassen müsste das Gesetz abgeändert werden.

Was sind die Alternativen zu Wegovy und Ozempic? Von Mounjaro bis Trulicity

Bisher zugelassene Alternativen zu Ozempic sind Trulicity oder Tirzepatid. Diese sind jedoch ebenfalls nur für die Diabetestherapie zugelassen und aufgrund der hohen Nachfrage in Deutschland derzeit nicht verfügbar. Weitere ähnliche Medikamente dürften hinzukommen. Spätestens Anfang 2024 könnte etwa das Typ-2-Diabetes-Medikament „Mounjaro“ auch für den Einsatz gegen Adipositas zugelassen werden. Es sei in der Adipositas-Therapie nach bisherigen Erkenntnissen noch wirksamer als „Wegovy“. Weitere Wirkstoffe seien in der Entwicklung.

Wie lange muss Wegovy zum Abnehmen eingenommen werden?

Da der Wirkstoff Semaglutid für die Behandlung chronischer Adipositas gedacht ist, wird davon ausgegangen, dass Ozempic oder Wegovy für eine langfristige Gewichtsreduktion ein Leben lang eingenommen werden müssen.

Erfahrungen: Wie viel und wie schnell kann man Wegovy abnehmen?

Laut einer Studie im „New England Journal of Medicine“ mit insgesamt fast 2000 Teilnehmern hatten „Wegovy“-Probanden nach 68 Wochen im Schnitt 15 Prozent abgenommen. Die Vergleichsgruppe erreichte mit einem Scheinmedikament nur einen Verlust von gut zwei Prozent. Von der Anwendung durch Normalgewichtige, die zum Beispiel vor einem Strandurlaub ein paar Pölsterchen loswerden wollen, raten Fachleute klar ab. Das Verhältnis von Nutzen und Risiko stimme dann nicht. Hinzu kommt die Gefahr, dass Kranke schwerer oder nicht an ihre Medikamente kommen, wenn es einen übermäßigen Run darauf durch Gesunde gibt.

Was sind die Nebenwirkungen von Wegovy und Ozempic?

Laut der Europäischen Arzneimittelagentur sind die am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen von Ozempic bei mehr als 1 von 10 Personen Verdauungsstörungen wie Durchfall, Erbrechen und Übelkeit. Diese Nebenwirkungen sind in der Regel leicht oder mäßig ausgeprägt und von kurzer Dauer. Es besteht jedoch ein erhöhtes Risiko für eine schwerwiegende Verschlechterung der diabetischen Retinopathie, was eine Schädigung der lichtempfindlichen Membran (Retina) im hinteren Bereich des Auges darstellt. Dieses Risiko betrifft häufig bis zu 1 von 10 Personen. Gemäß der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA erhöht Ozempic auch das Risiko von Schilddrüsenkrebs.

In bisherigen Studien berichteten Probanden von Wegovy am häufigsten von Übelkeit, Durchfall, Verstopfung und Erbrechen. Wegen derartiger Magen-Darm-Nebenwirkungen soll die Dosis des Medikaments über mehrere Wochen bis auf 2,4 mg gesteigert werden. In vier klinischen Studien wurden 2650 Erwachsene mit „Wegovy“ behandelt, die Dauer betrug 68 Wochen. Der Hersteller nennt auf seiner Webseite auch noch mögliche Nebenwirkungen wie unter anderem Entzündungen der Bauchspeicheldrüse, Gallensteine, ein Risiko für niedrigen Blutzucker und Sehstörungen bei Typ-2-Diabetikern. Der Sicherheitsausschuss der EMA prüft zudem gerade Daten unter anderem zu „Wegovy“ über das Risiko von Selbstmordgedanken und Gedanken an Selbstverletzung. Allerdings ist laut EMA noch nicht klar, ob die gemeldeten Fälle mit den Arzneimitteln selbst oder mit den Grunderkrankungen der Patienten oder anderen Faktoren zusammenhängen.

Wer sollte Wegovy nicht nehmen?

Für eine Reihe von Menschen mit bestimmten Erkrankungen ist die Wirksamkeit nicht untersucht, etwa bei Diabetes Typ 1. Während der Schwangerschaft und Stillzeit darf das Präparat nach EMA-Angaben nicht verwendet werden. Wer ein Kind bekommen wolle, müsse Semaglutid mit einem Vorlauf von mindestens zwei Monaten absetzen. Laut Hersteller sollen auch jene Menschen „Wegovy“ nicht bekommen, die schon selbst oder in der Familie eine bestimmte Form von Schilddrüsenkrebs hatten. Das gelte auch bei ernsten allergischen Reaktionen auf Semaglutid oder andere Inhaltsstoffe. Der Hersteller weist außerdem darauf hin, dass das Medikament die Wirkweise anderer Medikamente beeinflussen könne, weil es die Magenentleerung verlangsame.

(Mit Material der dpa)