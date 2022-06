In den vergangenen zwei Jahren fiel das größte Volksfest der Welt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Im Jahr 2022 soll das Oktoberfest in München - auch Wiesn genannt - wieder stattfinden.

Das Oktoberfest 2022 in München soll vom Samstag, 17. September, bis Montag, 3. Oktober, stattfinden. Zudem hat der Münchner Stadtrat im Mai 2022 längere Öffnungszeiten für die Wiesn beschlossen. Demnach dürfen die Verkaufsstände und Händler unter der Woche bereits um 9 Uhr öffnen - eine Stunde eher als sonst. Die meisten großen Zelte auf der Wiesn haben unter der Woche von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet. Das letzte Bier gibt es um 22.30 Uhr. Am Wochenende und am 3. Oktober öffnen die Zelte bereits um 9 Uhr. In den kleinen Zelten gibt es noch eine halbe Stunde länger Bier - hier ist Schankschluss um 23 Uhr. Und hier die Öffnungszeiten der Verkaufsstände noch einmal im Überblick:

Montag bis Donnerstag von 9 bis 23.30 Uhr

Freitag und Samstag von 9 bis 24 Uhr

Sonntag von 9 bis 23.30 Uhr

Gibt es Corona-Regeln für das Oktoberfest in München?

Nachdem es 2020 und 2021 überhaupt kein Oktoberfest in München gab, soll das diesjährige wieder stattfinden. Und zwar komplett ohne Corona-Beschränkungen. Gebe es wegen einer Verschlechterung der Lage in der Coronapandemie die Pflicht dazu, werde die Wiesn gar nicht stattfinden, sagte Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) Anfang Juni im Bayerischen Rundfunk. Die Stadt könne Zugangsbeschränkungen schließlich "nicht vier Wochen vorher aus dem Hut zaubern". Kurzfristig wären weder das nötige Sicherheitspersonal noch die Technik etwa zur Überprüfung digitaler Impfnachweise zu bekommen. Reiter geht dem Bericht zufolge derzeit davon aus, dass es "eine unbeschränkte Wiesn" geben wird.

Oktoberfest 2022: Was soll die Maß Bier kosten?

Wenn alles teurer wird, klettert natürlich auch der Bierpreis. Die allgemeine Entwicklung macht auch vor der Wiesn nicht halt. Laut Veranstalter beträgt der Bierpreis auf dem Oktoberfest 2022 für eine Maß zwischen 12,60 Euro und 13,80 Euro, das sind durchschnittlich 15,77 Prozent mehr als im Jahr 2019. In den verschiedenen Zelten gelten unterschiedliche Bierpreise. Und das sind sie:

Armbrustschützen-Festzelt: 13,50 Euro (2019: 11,70 Euro)

Augustiner-Festhalle: 12,80 Euro (2019: 11,40 Euro)

Bräurosl: 13,40 Euro (2019: 11,80 Euro)

Fischer-Vroni: 12,90 Euro (2019: 11,35 Euro)

Hacker-Festzelt: 13,40 Euro (2019: 11,70 Euro)

Hofbräuhaus-Festzelt: 13,60 Euro (2019: 11,40 Euro)

Käfer Wiesn-Schänke: 13,70 Euro (2019: 11,80 Euro)

Löwenbräu-Festzelt: 13,60 Euro (2019: 11,80 Euro)

Marstall: 13,70 Euro (2019: 11,80 Euro)

Ochsenbraterei: 13,50 Euro (2019: 11,50 Euro)

Paulaner-Festzelt: 13,50 Euro (2019: 11,80 Euro)

Schottenhamel-Festhalle: 13,60 Euro (2019: 11,45 Euro)

Schützen-Festzelt: 11,80 Euro (2019: 11,75 Euro)

Weinzelt (Weißbier): 16,80 Euro (2019: 15,90 Euro)

Festzelt Tradition: 13,20 Euro (2019: 11,40 Euro)

Herzkasperl Festzelt: 13,40 Euro (2019: 11,40 Euro)

Museumszelt: 12,60 Euro (2019: 10,80 Euro)

Volkssängerzelt: 12,90 Euro (2019: 11,40 Euro)

Die Durchschnittspreise der alkoholfreien Getränke betragen laut Veranstalter pro Liter für Tafelwasser 9,67 Euro (2019: 8,87 Euro), Spezi 10,85 Euro (2019: 10,01 Euro) und für Limonade 10,35 Euro (2019: 9,56 Euro). Hier gibt es die komplette Liste mit den Getränkepreisen für das Oktoberfest 2022

Tischreservierung im Bierzelt - Wie geht das fürs Oktoberfest?