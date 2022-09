Die Ölpreise sind in Deutschland und Europa zwar auf einem hohen Niveau, geben aktuell aber etwas nach. Vor allem die Benzinpreise werden jetzt genau beobachtet. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Gaspreise , die aktuell nur eine Richtung kennen: nach oben.

Wie sieht es heute, am 16.09.2022 mit den Preisen für Öl aus? Wie wirkt sich das auf die Heizölpreise und die Benzinpreise aus? Alle aktuellen Infos gibt es hier.

Das sind die Ölpreise heute

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent wurde am Morgen zum Preis von 91,23 US-Dollar gehandelt. Das waren 39 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) kletterte um 26 Cent auf 85,36 Dollar. Damit erholten sich die Notierungen etwas von ihren Abschlägen am Vorabend.

Die aktuellen Benzin- und Heizölpreise: Tanken oder nicht?

Nach dem Ende des Tankrabatts sind die Spritpreise in Deutschland wieder deutlich höher als in allen EU-Nachbarstaaten. Der Benzinpreis sinkt leicht und liegt heute im Durchschnitt bei:

Diesel (8:41 Uhr): 2,088 Euro

Superbenzin (8:41 Uhr): 2,023 Euro

Der beste Zeitpunkt zu tanken wird heute gegen kurz vor 22 Uhr erwartet.

Der Heizölpreis reagiert auf den Ölmarkt und sinkt weiterhin. Im Vergleich zum Vortag beträgt der Heizölpreis 0,13 Prozent weniger.

Heute kostet Heizöl 152,32 Euro/100 Liter.

Prognose für Ölpreise 2022

Wie geht es aber weiter? Wie ist die Prognose für die kommenden Wochen? Experten gehen davon aus, dass der Ölpreis weiter auf hohem Niveau bleibt. Durch die Gas-Krise sehen Experten die Möglichkeit, dass die Ölpreise nachziehen werden. Wer kein Risiko eingehen will, sollte nicht pokern und jetzt auftanken.

mit dpa