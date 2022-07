Die Ölpreise sind in Deutschland und Europa auf einem hohen Niveau, und wieder leicht gestiegen. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Gaspreise , die aktuell nur eine Richtung kennen: nach oben.

Wie sieht es heute, am 27.07.2022 mit den Preisen für Öl aus? Wie wirkt sich das auf die Heizölpreise und die Spritpreise aus? Alle aktuellen Infos gibt es hier.

Ölpreise aktuell: Das sind die Preise heute am 27.07.

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch, den 27. Juli 2022 im frühen Handel zunächst kaum verändert. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 104,45 US-Dollar. Das waren fünf Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 22 Cent auf 95,20 Dollar.

Starke Impulse gab es am Ölmarkt zunächst nicht. Gegen Abend dürfte die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed eine große Rolle spielen. Es wird erwartet, dass die Fed ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit einer weiteren kräftigen Zinsanhebung fortsetzt. Mit steigenden Zinsen wachsen die Ängste vor einer wirtschaftlichen Talfahrt, die auch am Ölmarkt Spuren hinterlassen würde.

Im Tagesverlauf werden zudem neue Lagerdaten des US-Energieministeriums erwartet. Am Dienstagabend hatte der Verband American Petroleum Institute (API) einen deutlichen Abbau der landesweiten Rohölvorräte gemeldet. Die wöchentlichen Vorratszahlen werden wegen ihrer Aussagekraft für die Lage am Ölmarkt stets beachtet.

Heizölpreise und Spritpreise aktuell: Tanken oder nicht?

Der Heizölpreis reagiert auf den Ölmarkt. Im Vergleich zum Vortag betrug der Heizölpreis am Mittwoch, 27.07. 0,30% weniger als am Vortag. Heute kostet Heizöl 151,60 Euro/100 Liter. Am Dienstag kostete Heizöl 151,60 Euro/100 Liter. Die Preise bleiben aktuell stabil und bewegen sich weder stark in die eine, noch in die andere Richtung.

Bei den Spritpreisen bewegen sich die Kosten ebenfalls stabil auf einem hohen Niveau, es gibt kaum Preisschwankungen. Allerdings sind Diesel und Benzin weiterhin günstiger als noch vor einem Monat. Am gestrigen Dienstag, 26.07.2022 gab es folgende Spritpreise:

Diesel (6 Uhr): 1,966 Euro

Diesel (18 Uhr): 1,906 Euro

Benzin (6 Uhr): 1,817 Euro

Benzin (18 Uhr): 1,722 Euro

Prognose für Ölpreise 2022