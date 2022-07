Die Ölpreise sind in Deutschland und Europa auf einem hohen Niveau, und wieder leicht gestiegen. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Gaspreise , die aktuell nur eine Richtung kennen: nach oben.

Wie sieht es heute, am 26.07.2022 mit den Preisen für Öl aus? Wie wirkt sich das auf die Heizölpreise und die Spritpreise aus? Alle aktuellen Infos gibt es hier.

Ölpreise aktuell: Das sind die Preise heute am 26.07.

Die Ölpreise sind am Dienstag, den 26.07.2022 weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,67 US-Dollar. Das waren 1,52 Dollar mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,42 Dollar auf 98,12 Dollar.

Schon am Vortag hatten die Erdölpreise zugelegt. Ein Grund war die Verunsicherung wegen der Ankündigung aus Russland, die Erdgaslieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 von Mittwoch an erneut zu reduzieren. Erdgas kann zum Teil durch Erdöl ersetzt werden, weshalb die Verunsicherung auch auf den Ölmarkt übergriff. Vor allem Europa ist stark von russischen Gaslieferungen abhängig.

Die Rohölpreise befinden sich schon seit längerem auf hohem Niveau. Hauptgrund ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine, der die Ölpreise stark angetrieben hat. Aktuell liegen die Preise etwa 35 Prozent höher als zu Jahresbeginn. Russland ist einer der größten Erdölproduzenten der Welt.

Heizölpreise und Spritpreise aktuell: Tanken oder nicht?

Der Heizölpreis reagiert auf den Ölmarkt. Im Vergleich zum Vortag betrug der Heizölpreis am Dienstag, 26.07. 0,67% mehr als am Vortag. Heute kostet Heizöl 150,83 Euro/100 Liter. Am Montag kostete Heizöl 149,82 Euro/100 Liter. Die Preise bleiben aktuell stabil und bewegen sich weder stark in die eine, noch in die andere Richtung.

Bei den Spritpreisen bewegen sich die Kosten ebenfalls stabil auf einem hohen Niveau, es gibt kaum Preisschwankungen. Allerdings sind Diesel und Benzin weiterhin günstiger als noch vor einem Monat. Am gestrigen Montag, 25.07.2022 gab es folgende Spritpreise:

Diesel (6 Uhr): 1,977 Euro

Diesel (18 Uhr): 1,917 Euro

Benzin (6 Uhr): 1,82 Euro

Benzin (18 Uhr): 1,727 Euro

Prognose für Ölpreise 2022