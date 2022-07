Die Ölpreise sind in Deutschland und Europa auf einem hohen Niveau, und wieder leicht gestiegen. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Gaspreise , die aktuell nur eine Richtung kennen: nach oben.

Wie sieht es heute, am 25.07.2022 mit den Preisen für Öl aus? Wie wirkt sich das auf die Heizölpreise und die Spritpreise aus? Alle aktuellen Infos gibt es hier.

Ölpreise aktuell: Das sind die Preise heute am 25.07.

Die Ölpreise sind mit Verlusten in die Woche gegangen. Am Montag, den 25.07.2022 kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 102,22 Dollar. Das waren 98 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte WTI fiel um 1,09 Dollar auf 93,61 Dollar. Belastet wurden die Preise von einer etwas trüberen Finanzmarktstimmung in Asien.

Die Erdölpreise bewegen sich nach wie vor auf hohem Niveau, tun sich derzeit aber schwer mit der Richtungssuche. Deutlichen Preisanstiegen folgen häufig und relativ rasch kräftige Gegenbewegungen - und umgekehrt. Entsprechend groß sind mitunter die Preisschwankungen am Markt.

Unter dem Strich haben die Rohölpreise in diesem Jahr aber deutlich zugelegt. Seit Jahresbeginn steht ein Zuwachs von etwa 35 Prozent zu Buche. Hauptgründe sind der Krieg Russlands gegen die Ukraine und Sanktionen des Westens gegen Russland. Das Land ist einer der größten Ölförderer der Welt.

Heizölpreise und Spritpreise aktuell: Tanken oder nicht?

Der Heizölpreis reagiert auf den Ölmarkt. Im Vergleich zum Vortag betrug der Heizölpreis am Montag, 25.07. 0,20% weniger als noch am Wochenende. Heute kostet Heizöl 150,03 Euro/100 Liter. Am Wochenende kostete Heizöl 150,33 Euro/100 Liter. Die Preise bleiben aktuell stabil und bewegen sich weder stark in die eine, noch in die andere Richtung.

Bei den Spritpreisen bewegen sich die Kosten ebenfalls stabil auf einem hohen Niveau, es gibt kaum Preisschwankungen. Allerdings sind Diesel und Benzin weiterhin günstiger als noch vor einem Monat. Am gestrigen Samstag, 24.07.2022 gab es folgende Spritpreise:

Diesel (6 Uhr): 1,98 Euro

Diesel (18 Uhr): 1,923 Euro

Benzin (6 Uhr): 1,824 Euro

Benzin (18 Uhr): 1,735 Euro

Prognose für Ölpreise 2022