Die Ölpreise sind in Deutschland und Europa auf einem hohen Niveau, gehen aber in den letzten Tagen leicht zurück. Viel bedenklicher sind nach wie vor die Gaspreise , die aktuell nur eine Richtung kennen: nach oben.

Wie sieht es heute, am 20.07.2022 mit den Preisen für Öl aus? Wie wirkt sich das auf die Heizölpreise und die Spritpreise aus? Alle aktuellen Infos gibt es hier.

Ölpreise aktuell: Das sind die Preise heute am 20.07.

Die Ölpreise sind am Mittwoch, den 20. Juli, leicht gefallen. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 106,51 US-Dollar. Das waren 84 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 34 Cent auf 103,88 Dollar. Starke Impulse gab es am Morgen nicht.

Die Erdölpreise haben sich zuletzt mit der Richtungssuche etwas schwer getan. Nach kräftigen Anstiegen seit Jahresbeginn waren sie zwischenzeitlich deutlich gefallen. Zuletzt zogen sie dann wieder etwas an, da sie von der besseren Börsenstimmung profitiert haben. Rohöl ist nicht nur ein Rohstoff, sondern auch für einige Anleger ein Spekulationsobjekt. Steigen die Börsenkurse, etwa weil Wirtschaftssorgen nachlassen, hellt sich häufig auch die Stimmung am Ölmarkt auf.

Heizölpreise und Spritpreise aktuell: Tanken oder nicht?

Der Heizölpreis reagiert auf den Ölmarkt. Im Vergleich zum Vortag betrug der Heizölpreis am Mittwoch, 20.07. 0,39% weniger als noch am Dienstag. Heute kostet Heizöl 150,99 Euro/100 Liter. Gestern, am 19.07. kostete Heizöl 151,58 Euro/100 Liter. Vor einer Woche lag der Heizölpreis jedoch etwas höher als heute. Die Preise bleiben aktuell also stabil und bewegen sich weder stark in die eine, noch in die andere Richtung.

Bei den Spritpreisen bewegen sich die Kosten langsam wieder nach oben, allerdings sind Diesel und Benzin weiterhin günstiger als noch vor einem Monat. Am gestrigen Dienstag, 19.07.2022 gab es folgende Spritpreise:

Diesel (6 Uhr): 2,021 Euro

Diesel (18 Uhr): 1,939 Euro

Benzin (6 Uhr): 1,851 Euro

Benzin (18 Uhr): 1,765 Euro

Prognose für Ölpreise 2022