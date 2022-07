Die Deutsche Bahn empfiehlt, sich über www.bahn.de/reiseauskunft , im DB Navigator oder telefonisch unter der Rufnummer +49 30 2970 zu informieren, welche Verbindungen möglich sind.

Das war der Grund für die Verkehrsbeeinträchtigungen in Stuttgart

Am Samstagvormittag hatte es nach Angaben des Konzerns einen Kurzschluss in einer Oberleitung gegeben. Infolgedessen wurden zahlreiche Elemente der Leit- und Sicherungstechnik wie Signale und Weichen beschädigt. Das wirkte sich zunächst auf sämtliche Gleise im Hauptbahnhof aus. S-Bahnen, Regionalzüge und der Fernverkehr waren betroffen, alles stand still. Zahlreiche Passagiere strandeten am Hauptbahnhof in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Nach stundenlanger Unterbrechung konnten am Samstagabend dann einige ICE, Regionalzüge und S-Bahnen den Hauptbahnhof wieder anfahren. Im Laufe des Sonntags stabilisierte sich der Verkehr nach und nach etwas. Die Bahn bereitete jedoch darauf vor, dass sich die Reparaturen an der Strecke noch ziehen könnten. „Wir tun alles, um schnellstmöglich zum normalen Betrieb zurückzukehren“, erklärte ein Sprecher. Dutzende Techniker arbeiteten an den notwendigen Reparaturen.