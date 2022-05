Am kommenden Sonntag, den 15. Mai findet die Landtagswahl im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland, Nordrhein-Westfalen, statt. Aus den Umfragen lässt sich noch kein klarer Gewinner ableiten, es ist ein Kopf an Kopf Rennen zwischen CDU und SPD.

Wenige Tage vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen deutet eine neue Umfrage auf einenhin. In einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsunternehmens Insa im Auftrag der "Bild"-Zeitung kommt die Partei von Ministerpräsident Hendrik Wüst auf, die oppositionelle. In vorigen Insa-Umfragen hatten die Sozialdemokraten noch knapp vorn gelegen.