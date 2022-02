Noch in dieser Woche wird in Deutschland mit den ersten Lieferungen des neuen Corona-Impfstoffs Novavax gerechnet. Das Präparat des US-Pharmaunternehmens wurde im Dezember in der EU zugelassen und soll nun das Spektrum der eingesetzten Vakzine erweitern: Es ist der erste proteinbasierte Impfstoff. Mit Novavax ist die Hoffnung verbunden, dass sich nunmehr Menschen zu einer Impfung durchringen, die Vorbehalte gegen die bislang vorherrschenden mRNA-Vakzine haben. Nun stellen sich aber viele Fragen:

Ist Novavax ein Totimpfstoff oder nicht?

oder nicht? Wie funktioniert das neue, proteinbasierte Vakzin ?

? Wer ist der Hersteller des Impfstoffs?

des Impfstoffs? Wann starten die Novavax-Impfungen ?

? Wie oft muss man sich impfen lassen?

Novavax-Impfstoff Wirkung: Wie funktioniert der Corona-Impfstoff?

Das Mittel Novavax ist ein proteinbasierter Impfstoff mit Virusantigen. Konkret verwendet Novavax für sein Vakzin das sogenannte Spike-Protein des Covid-19-Erregers Sars-CoV-2 und reproduziert dieses massenhaft in Insektenzellen. Das menschliche Immunsystem bildet nach der Impfung Antikörper gegen das Protein und kann so eine Covid-19-Erkrankung abwehren. Zudem enthält das Novavax-Vakzin den Stoff Saponin als sogenanntes Adjuvans, das die Wirkung der Impfung verstärken soll.

Ist Novavax ein Totimpfstoff oder nicht?

Ob Novavax als Totimpfstoff bezeichnet werden kann, kommt auf die Definition an, denn der Begriff „Totimpfstoffe“ wird laut der Agence France-Presse (AFP) auch von Experten uneinheitlich verwendet. Das Robert Koch-Institut (RKI) etwa erklärt, da das Mittel von Novavax keine vermehrungsfähigen Viren enthalte, könne es „mit Totimpfstoffen gleichgesetzt werden“. Diese breit gefasste Definition umfasst aber auch die mRNA- und Vektorimpfstoffe. Das Bundesforschungsministerium fasst den Totimpfstoff-Begriff enger und zählt dazu solche Vakzine, die Bestandteile oder einzelne Moleküle des Erregers enthalten, also auch Novavax, nicht aber mRNA-Impfstoffe. Nach der noch engeren Definition, dass Totimpfstoffe das tatsächliche Virus oder zumindest Teile davon enthalten müssen, zählt das Novavax-Vakzin allerdings nicht zu dieser Gruppe. Schließlich enthält es keine abgetöteten Virusbestandteile, die direkt aus dem Coronavirus gewonnen werden, sondern gentechnisch hergestellte Virus-Proteine.

Novavax Hersteller: Wer stellt Novavax her?

Das US-Unternehmen, das hinter dem neuen Vakzin steckt heißt Novavax. Der Impfstoff selbst wird umgangssprachlich so bezeichnet – er heißt offiziell aber „Nuvaxovid“. Im Dezember wurde der Impfstoff in Europa zugelassen. Bisher ist der proteinbasierte Impfstoff gegen Covid-19 der bislang einzige große Erfolg des Biotech-Unternehmens Novavax.

Impfstart mit Novavax: Wann starten die Impfungen?

Impfungen beginnen, ist Sache der Länder. Brandenburg beispielsweise wartet noch immer auf den Impfstoff Novavax. „Die Länder kennen immer noch keinen konkreten Liefertermin“, teilte das Gesundheitsministerium mit. Thüringen rechnet nach Verzögerungen bis zum Ende der Woche mit ersten Lieferungen. In dieser Woche rechnet Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit 1,4 Millionen Dosen des im Dezember in der EU zugelassenen Impfstoffs, in der kommenden Woche dann mit einer weiteren Million. Wann die, ist Sache der Länder. Brandenburg beispielsweise wartet noch immer auf den Impfstoff Novavax. „Die Länder kennen immer noch keinen konkreten Liefertermin“, teilte das Gesundheitsministerium mit. Thüringen rechnet nach Verzögerungen bis zum Ende der Woche mit ersten Lieferungen.

Wie oft muss man sich mit Novavax impfen lassen?

Zugelassen ist das Präparat in der EU für alle Menschen ab 18. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt zwei Dosen im Abstand von mindestens drei Wochen. Von der Empfehlung ausgenommen sind wegen fehlender Daten vorerst Schwangere und Stillende. Wie die schon länger in der EU zugelassenen Corona-Impfstoffe wird das Mittel ins Muskelgewebe des Oberarms gespritzt. Die erwarteten Dosen sollen vorrangig an Beschäftigte in Gesundheit und Pflege ausgegeben werden, die alle bis zum 15. März geimpft sein müssen, wie es das Gesetz zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht vorschreibt.