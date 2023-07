In Niedersachsen beginnen in wenigen Wochen die Sommerferien. Konkret ist in Niedersachsen vom 06. Juli bis 16. August 2023 schulfrei. Viele Menschen nutzen diese Zeit, um mit dem Auto oder der Bahn in den Urlaub zu fahren. Dabei kommt es immer wieder zu hohen Verkehrsaufkommen, Staus und Bahnchaos. Wo ist die Stau- und Verspätungsgefahr im Sommer 2023 in Niedersachsen besonders hoch?

Niedersachsen: Hier drohen Staus im Sommer 2023

Für die Sommerferien 2023 in Niedersachsen prognostiziert der ADAC einige besonders staubelastete Autobahnabschnitte und einige Strecken mit erhöhter Staugefahr. Außerdem gibt es einige Baustellen, die zu Verkehrschaos führen können. Das sind die Streckenabschnitte im Überblick:

Auf der A2 von Hannover Richtung Braunschweig warnt der ADAC vor erhöhter Staugefahr.

Der Streckenabschnitt der A7 auf Höhe Hannover/Braunschweig ist laut ADAC besonders staubelastet.

Auf der A7 zwischen Hannover und Hamburg befinden sich Baustellen in beide Richtungen zwischen Garlstorf und Thieshope.

Auf der A7 zwischen Hannover und Kassel befinden sich Baustellen in beide Richtungen zwischen Göttingen und Hann. Münden-Hedemünden.

Reisen mit der Bahn in Niedersachsen: Hier drohen Verspätungen und Ausfälle

Auch auf dem Schienennetz in Niedersachsen werden im Sommer 2023 nach Angaben der Deutschen Bahn einige Bauarbeiten stattfinden, die zu Verspätungen und Ausfällen im Zugverkehr führen können. Wer über diese Strecken mit der Bahn in den Urlaub fahren will, sollte also genügend Zeit einplanen oder nach alternativen Strecken suchen.