Für sein oftmals rücksichtsloses Auftreten imwurde der Sportler in den 1990er-Jahren von den Fans gefeiert. Jetzt aber istalias. Derist offenbar an einem Herzinfarkt gestorben, wie „Sport 1“ berichtet. Wie in dem Bericht des Sportportals zu lesen ist, war ein Aushängeschild der Liga, die in den Neunzigern Vorbild für die erfolgreiche Neuausrichtung von WWE war - selbst aber eine zu berüchtigte Figur, um dort Karriere zu machen: Nun ist Jerome Young alias New Jack tot.