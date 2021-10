Das Warten hat ein Ende. Kurz vor Weihnachten kommt Matrix 4 – Resurrections in die deutschen Kinos. Die Fortsetzung der legendären Filmtrilogie mit Keanu Reeeves als Hacker Neo in der Hauptrolle wird von vielen Fans sehnsüchtig erwartet.

Worum geht es im neuen Matrix-Film? Wer spielt mit? Handlung, Trailer, Schauspieler und mehr haben wir euch auf einen Blick zusammengefasst.

Matrix 4 – Resurrections: Kinostart

Kinostart des 4. Matrix-Films aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Der Streifen sollte eigentlich bereits am 20. Mai 2021 in die deutschen Kinos kommen und einen Tag später in Amerika durchstarten. Jetzt hat sich diese Reihenfolge gedreht. Der US-Kinostart ist für den 22. Dezember geplant, einen Tag später – also am 23.12.2021 läuft Matrix 4 in Deutschland an. Damit liegen zwischen dem Ende der eigentlichen Matrix-Trilogie und dem vierten Teil fast 20 Jahre. Der dritte Teil Matrix Revolutions kam nämlich im November 2003 in die Kinos. Wie James Bond oder Dune wurde auch derdes 4. Matrix-Films aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Der Streifen sollte eigentlich bereits am 20. Mai 2021 in die deutschen Kinos kommen und einen Tag später in Amerika durchstarten. Jetzt hat sich diese Reihenfolge gedreht. Der US-Kinostart ist für den 22. Dezember geplant, einen Tag später – also amläuft Matrix 4an. Damit liegen zwischen dem Ende der eigentlichenund dem vierten Teil fast 20 Jahre. Der dritte Teil Matrix Revolutions kam nämlich im November 2003 in die Kinos.

Matrix 4 - Resurrections: Handlung

Vie ist über die Handlung des vierten Matrix-Teils noch nicht bekannt. Aber der Titel Resurrections - auf deutsch Auferstehung deutet schon die Richtung an, in die der Film gehen könnte. In der Vorgeschichte waren Neo (Keanu Reeves) und seine Freundin Trinity (Carrie-Anne Moss) am Ende des dritten Matrix-Teils gestorben. Im vierten Teil der Serie werden sie aber erneut auf der Leinwand zu sehen sein. Alles deutet auf einen Reboot der Matrix hin.

Matrix 4 – Resurrections: Trailer

erste Trailer von Matrix 4 veröffentlicht. Der drei Minuten lange Am 9. September 2021 wurde derveröffentlicht. Der drei Minuten lange Einblick in den Film verspricht jede Menge Action.

Youtube

Matrix 4: Drehorte in Berlin und Brandenburg

Matrix ist ein stückweit auch ein deutscher Film. Keanu Reeves dreht offensichtlich gern in good old Germany. Wie der vierte Teil seiner erfolgreichen Action-Reihe um den Profikiller John Wick wurde auch Matrix 4 teilweise in den Filmstudios Babelsberg in Brandenburg und in Berlin gedreht. Im März 2020 war die Matrix-Filmcrew in Potsdam zu Gast. Aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wurden die Arbeiten aber vorzeitig abgebrochen und erst im Sommer wieder aufgenommen. Einige Szenen des Films wurden auch in San Francisco gedreht.

Aufmerksame Fans haben nach der Veröffentlichung des Trailers noch eine Sehenswürdigkeit in Ostdeutschland als Handlungsort des Films ausgemacht. Kurz ist dort die bekannte Rakotzbrücke im Kromlauer Park in Ostsachsen zu sehen.

Matrix 4 – Resurrections: Schauspieler

Keanu Reeves als Neo - a.k.a. Thomas Anderson

als Neo - a.k.a. Thomas Anderson Carrie-Anne Moss als Trinity

als Trinity Jada Pinkett Smith als Niobe

als Niobe Lambert Wilson als Merowinger

als Merowinger Daniel Bernhardt als Agent Johnson

als Agent Johnson Yahya Abdul-Mateen II als Morpheus

als Morpheus Jessica Henwick

Neil Patrick Harris

Jonathan Groff

Max Riemelt

Brian J. Smith

Christina Ricci

Priyanka Chopra

Matrix 4: Was ist mit Agent Smith? Ist er nicht mehr dabei?

Ein Wiedersehen mit dem berüchtigten Agent Smith wird es in Matrix 4 nicht geben. Der Hauptwidersacher Neos wird in der Matrix-Trilogie von Hugo Weaving gespielt. Und mit dem britisch-australischen Schauspieler soll es durchaus Verhandlungen gegeben haben. Diese seien aber aufgrund anderer Verpflichtungen von Hugo Weaving nicht erfolgreich gewesen. Nun müssen sich Matrix-Fans also an einen neuen Bösewicht gewöhnen.