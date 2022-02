Ab demkönnten wieder neue Anträge bei der KfW gestellt werden, t eilte das Ministerium von Robert Habeck (Grüne) am Montag mit. Die Sanierungsförderung war im Zuge des im Januar überraschend verkündeten KfW-Förderstopps für energieeffizientere Gebäude eingestellt worden, was zu scharfer Kritik aus der Wohnungswirtschaft, aber auch vongeführt hatte. Die Bundesregierung hatte am 24. Januar mitgeteilt, dass die derzeitigeder staatlichen KfW mit sofortiger Wirkung gestoppt wurde.