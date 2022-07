Bevorfür die Fotos ihres normalen und ihres Nackt-Accounts unzählige Likes sammeln konnte, hat sich die 1,62 Meter große Bundeswehrsoldatin in ihrem Leben zunächst zahlreiche sportliche Erfolge und Auszeichnungen verdient. Sieben Gold-, zwei Silber- und zwei Bronzemedaillen strich sie im Einzel und im Team bei Deutschen Meisterschaften ein. Drei weiterekommen durch Teilnahmen an den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften hinzu. Auch beim Skisprung-Weltcup, Skisprung-Grand-Prix und Skisprung-Continental-Cup ist sie alleine oder im Team viele Male an diegesprungen oder war zumindest im Rennen um die Titel.