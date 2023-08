Das Nature One Festival ist eines der größten Elektro-Festivals in Europa. Trance, Techno, House – Auf dem Nature One ist all das vertreten. Vom 4. bis 6. August findet das Festival 2023 statt. Gibt es bereits einen Termin für das Nature One 2024? Und wann startet der Vorverkauf? Alle Infos zu Tickets, Datum, Lineup und Co. für das Nature One 2024 gibt es hier im Überblick.

Datum: Wann findet das Nature One Festival 2024 statt?

Das Nature One Festival findet für gewöhnlich am ersten Augustwochenende statt. Der Termin für das Nature One 2024 könnte also der 02. bis 04.08.2024 sein. Allerdings wurde von Seiten der Veranstalter noch kein offizieller Termin für das Nature One 2024 bekanntgegeben. Sobald feststeht, wann das Festival im nächsten Jahr stattfindet, werden wir den Artikel an dieser Stelle updaten.

Ort: Wo findet das Nature One Festival 2024 statt?

Das Nature One Festival findet jährlich auf der Raketenbasis Pydna, einer ehemaligen NATO-Raketenstation, in Kastellaun, Rheinland-Pfalz, statt.

Vorverkauf: Gibt es schon Tickets für das Nature One 2024 und was kosten sie?

Aktuell werden noch keine Tickets für das Nature One Festival 2024 verkauft. Wie viel die Karten kosten werden ist daher aktuell noch unklar. Wer das Nature One 2023 besuchen will, zahlt für ein reguläres Festivalticket für Freitag und Samstag im Vorverkauf 109 Euro. Camping-Tickets für das Nature One 2023 gibt es ab 40 Euro.

Line-Up: Wer sind die Headliner beim Nature One 2024?

Das Nature One wurde 1995 erstmals veranstaltet. Seitdem hat eine beeindruckende Auswahl an renommierten Headlinern aus der elektronischen Musikszene dort aufgelegt. Von Paul van Dyk über Armin van Buuren bis hin zu Tiësto waren schon viele internationale Größen dort vertreten. Wer die Headliner beim Nature One 2024 sein werden, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.