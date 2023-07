Die Äußerung ist überraschend, da Erdogan bisher als Hauptgrund für die Blockadehaltung der Türkei gegenüber Schwedens NATO-Beitritt vor allem das unzureichende Vorgehen Schwedens gegenüber "Terrororganisationen" genannt hatte, aus türkischer Sicht.

Erdogan plant, am späten Montagnachmittag in Litauen den schwedischen Regierungschef Ulf Kristersson zu treffen, um Gespräche über den Wunsch Schwedens, der NATO beizutreten, zu führen. Bisher hat die Türkei diesen Beitritt blockiert. Bereits am Sonntag hatte Erdogan mit US-Präsident Joe Biden telefoniert und über Schwedens Aufnahme in das Verteidigungsbündnis gesprochen. Erdogan betonte, dass er auch Biden gegenüber seine Haltung zu Schweden und die Verbindung zu EU-Beitrittsgesprächen der Türkei deutlich gemacht habe, indem er sagte: "Das habe ich gesagt." Die türkische Präsidentschaft hatte zuvor bekannt gegeben, dass Erdogan während des Telefonats erklärt habe, dass Schweden "einige Schritte in die richtige Richtung unternommen" habe.