Nach dem tragischen Flugzeugabsturz von Jewgeni Prigoschin am vergangenen Mittwoch gibt es weltweit Spekulationen darüber, ob Russland möglicherweise in den Tod des Leiters von Wagner involviert war. Der albanische Premierminister Edi Rama hat diese Spekulationen auf humorvolle Weise kommentiert, indem er eine ironische Bemerkung über eine mögliche Verbindung zwischen Putin und Prigoschins Tod gemacht hat.

Edi Rama witzelt über Putin und Prigoschin

Auf einer internationalen Konferenz in Slowenien hat Premierminister Edi Rama einen Witz über den Tod von „Wagner-Chef“ Jewgeni Prigoschin gemacht:

Aus dem Englischen übersetzt sagt Rama:

Ich weiß nicht, ob Sie gehört haben, dass Russland Verhandlungen über eine Vereinheitlichung der Uhrzeit führt, weil es von einer Seite des Landes zur anderen einen Zeitunterschied von 9 Stunden gibt.

Der Premierminister ging also zu Putin und sagte: „Herr Präsident, wir haben ein Problem. Meine Familie ist im Urlaub und ich rief sie an, um ‚Gute Nacht‘ zu sagen – aber dort war es bereits morgen und sie liegen am Strand.“

„Ich habe Olaf Scholz zu seinem Geburtstag gratulieren wollen, aber er sagte, der sei erst morgen.“

„Ich wollte Xi Jinping ein frohes neues Jahr wünschen, und er sagte mir, dass es immer noch das alte Jahr sei.“

Und Putin sagt ihm: „Ich weiß, das passiert mir auch, und ich habe Prigoschins Familie angerufen, um ihnen mein Beileid ausdrücken, aber das Flugzeug hatte noch nicht abgehoben.“

Das Bled-Forum in Slowenien ist eine jährliche internationale Konferenz, die seit 2006 in Bled, Slowenien, stattfindet. Ziel ist es, Plattform zu sein, um gegensätzliche Meinungen über die moderne Gesellschaft und ihre Zukunft zu äußern. Bei der Konferenz mangelt es traditionell nicht an Witzen und Auseinandersetzungen.

Wagner-Chef Prigoschin stirbt bei Flugzeugabsturz nahe Moskau

Das Flugzeug mit dem Chef der russischen Söldner-Gruppe an Bord war am Mittwoch, den 23.08.2023 auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg abgestürzt. Neben dem Wagner-Chef starben dabei auch dessen Stellvertreter Dmitri Utkin sowie acht weitere Menschen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte Prigoschin seit der bewaffneten Rebellion der Wagner-Söldner im Juni als Verräter angesehen. Nach Prigoschins Tod wurde weltweit über eine russische Verstrickung diskutiert.

(mit Material von afp)