Alles Gute zum Muttertag! Am 8. Mai ist es wieder soweit. Traditionell verbringen an diesem Tag die Kinder viel Zeit mit ihrer Mutter, geben ihr Geschenke und überhäufen sie mit Liebe und Dankbarkeit. Wer am Sonntag spontan noch einen Strauß Blumen kaufen möchte, der fragt sich wahrscheinlich: Wo bekomme ich den noch? Wir klären hier über die Möglichkeiten auf.

Öffnungszeiten im Blumenladen am Muttertag: Am 8.5.22 noch Blumen kaufen

Die meisten Läden haben am Muttertag, Sonntag, 8. Mai, leider geschlossen. Wer trotzdem noch dringend einkaufen muss, hat ein paar Möglichkeiten.

Blumengeschäfte haben am Muttertag Sonderöffnungszeiten. Blumenhändler dürfen in den meisten Bundesländern nämlich an Sonn- und Feiertagen öffnen, da die Menschen an diesen Tagen einen Sonderbedarf haben. Die genauen Öffnungszeiten sollte man in seinem örtlichen Blumenladen nachlesen. In der Regel kann man davon ausgehen dass Blumenhändler sonntags bis etwa 16 Uhr geöffnet sind.

Haben Blumenläden, Aldi, Lidl, Edeka, Rewe & Co. offen?

Vor allem in den Großstädten gibt es einige Supermärkte, die 365 Tage im Jahr geöffnet haben. Das ist aber eher die Ausnahme. In München beispielsweise haben diese Läden auch Sonntags geöffnet:

Edeka Hauptbahnhof: 08 – 23 Uhr

Edeka Ostbahnhof: 08 – 23 Uhr

dm Ostbahnhof: 6:30 – 23 Uhr

REWE To Go am Hauptbahnhof: 0 – 24 Uhr

Generell lohnt sich für den Blumenkauf an Sonntagen immer der Blick zum regionalen Hauptbahnhof. Denn hier dürfen Läden geöffnet haben, um die Bedarfe der Reisenden zu decken. Gut möglich also, dass man dort einen Blumenstrauß zum Muttertag bekommt.

Muttertag am Sonntag, 8. Mai: Blumen an der Tankstelle kaufen?

An Tankstellen gibt es mittlerweile einige Geschenkartikel zu kaufen. Schokolade, Blumen, Pralinen, frische Lebensmittel, Backwaren und vieles mehr. Die Tankstellen haben auch sonntags offen, einige sogar rund um die Uhr. Wer nur kurz ein kleines Geschenk braucht, kann es dort versuchen. Rewe-To-Go gibt es auch in einigen Tankstellen. Dort ist die Auswahl noch größer.

Muttertag 2022: Blumen bestellen und abholen

Bestellungen im Blumengeschäft rechtzeitig abgeben. So sollten Bestellungen im Blumengeschäft aufgrund der großen Nachfrage am besten schon am Anfang der Muttertagswoche erfolgen, rät Nicola Fink vom Fachverband Deutscher Floristen . Wer die Blumenarrangements über den Floristen seines Vertrauens verschicken will, für den kann sich ein Blick auf die Webseite des Geschäfts in Sachen Annahmefristen lohnen.

Muttertag 2022: Online-Bestellung oder Blumenladen?

Internet Blumen bestellt, sollte auf jeden Fall auf die Bedingungen achten: Liefert der Anbieter zu einem Wunschtermin? Was kostet dieser Service? Kommen die Blumen trotz fester Zusage verspätet, kann der Kaufpreis zurückverlangt werden, erklärt die Online-Bestellung und per Kurierdienst verschicken will, sollte beachten: Am Sonntag gelten deutlich höhere Versandgebühren als beispielsweise am Samstag. Damit die Blumen auch pünktlich beim Empfänger ankommen, sollte erfahrungsgemäß die Bestellung bis spätestens Donnerstagvormittag aufgegeben worden sein. Dann ist in der Regel eine garantierte Lieferung bis Samstag möglich. Wer imBlumen bestellt, sollte auf jeden Fall auf die Bedingungen achten: Liefert der Anbieter zu einem Wunschtermin? Was kostet dieser Service? Kommen die Blumen trotz fester Zusage verspätet, kann der Kaufpreis zurückverlangt werden, erklärt die Verbraucherzentrale Brandenburg . Wer einen Blumenstrauß perund per Kurierdienst verschicken will, sollte beachten: Am Sonntag gelten deutlichals beispielsweise am Samstag. Damit die Blumen auch pünktlich beim Empfänger ankommen, sollte erfahrungsgemäß die Bestellung bis spätestens Donnerstagvormittag aufgegeben worden sein. Dann ist in der Regel eine garantierte Lieferung bis Samstag möglich.

Einen grundsätzlichen Anspruch darauf, dass der Blumenstrauß so aussieht, wie auf den Bildern, gibt es aber nicht. Oft werden auf den Homepages nur Beispielfotos für die zu liefernden Blumensträuße gezeigt. Händler behalten sich zudem bei gemischten Sträußen oft auch vertraglich Änderungen vor, je nach Verfügbarkeit der einzelnen Blumenarten.

Kuchen zum Muttertag: Rezepte zum selber backen

Kuchen sind als Geschenk zum Muttertag immer beliebt. Besonders, wenn sie schöne bunte Farben haben oder ausgefallene Formen. Eine Idee wäre ein Herzkuchen, der ganz einfach zu backen ist ( hier geht’s zum Rezept ) oder eine Muttertagstorte mit einem Herzchen aus Erdbeeren? Die Erdbeertorte für Sonntag findet ihr hier

Vatertag: Wann ist Vatertag 2022?

Der Vatertag ist nur ein paar Tage nach dem Muttertag. Am Donnerstag, den 26. Mai 2022 werden die Väter gefeiert. Geschenke für den Papa zu besorgen, ist am 26.05.2022 kein Problem. Im Gegensatz zum Muttertag haben alle Geschäfte ganz regulär geöffnet.

Die Geschichte des Muttertags

Der Muttertag, Feiertag zu Ehren der Mütter, wird immer am 2. Maisonntag in mehr als 40 Ländern begangen. Er geht zurück auf die amerikanische Methodistin Ann Jarvis; ab 1907 kämpfte sie für einen Mütter-Ehrentag. Anlass war der erste Todestag ihrer eigenen Mutter.

US-Präsident Thomas Woodrow Wilson erklärte 1914 per Gesetz den Muttertag zum offiziellen Staatsfeiertag. In Deutschland wurde der neue Brauch vor allem durch die Förderung des Verbandes Deutscher Blumenhändler nach dem 1. Weltkrieg übernommen; die weiße Nelke galt damals als Symbol des Muttertags.