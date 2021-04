Die MotoGP WM 2021 geht weiter. Am Wochenende findet im spanischen Jerez das vierte Rennen der Weltmeisterschaft 2021 statt. Die knapp 4,4 Kilometer lange Strecke im Circuito de Jerez - Angel Nieto besticht durch 13 Kurven und sehr schnelle und technischen Sektionen. Auf die freien Trainings und das Qualifying folgt am Sonntag, 02.05., das Rennen um 14 Uhr.

Wir haben für euch alle wichtigen Infos rund um die MotoGP-Weltmeisterschaft im Überblick: Zeitplan, Termine, Übertragung live in TV und Stream und Gesamtwertung.

MotoGP-Rennen in Jerez Zeitplan und Termine: Freies Training, Qualifying, Rennen

Freitag, 30.04.2021

09:55 - 10:40 Uhr: MotoGP - 1. Freies Training

14:10 - 14:55 Uhr: MotoGP - 2. Freies Training

Samstag, 01.05.2021

09:55 - 10:40 Uhr: MotoGP - 3. Freies Training

13:30 - 14:00 Uhr: MotoGP - 4. Freies Training

14:10 - 14:50 Uhr: MotoGP - Qualifying

Sonntag, 02.05.2021

09:20 - 09:40 Uhr: MotoGP - Warm Up

14:00 Uhr: MotoGP - Das Rennen (25 Runden)

MotoGP in Jerez Übertragung: Wer überträgt das Rennen live im TV und Stream?

Am 02. Mai steigt auf dem Circuito de Jerez mit dem Grand Prix von Spanien der vierte WM-Lauf der Saison 2021.

Trotz der Tatsache, dass vor Ort aufgrund der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen sind, können die Rennen dennoch live von zu Hause aus verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung:

Free-TV: 4. Freies Training, Qualifying und Rennen bei ServusTV

Kostenloser Livestream: ServusTV (analog zum TV)

Livestream (kostenpflichtig): 4. Freies Training, Qualifying und Rennen bei DAZN

MotoGP WM Stand: Gesamtwertung vor dem Rennen in Jerez

1. Fabio Quartararo 61 Punkte

2. Francesco Bagnaia 46 Punkte

3. Maverick Vinales 41 Punkte

4. Johann Zarco 40 Punkte

5. Joan Mir 38 Punkte

6. Aleix Espargaro 25 Punkte

7. Alex Rins 23 Punkte

8. Brad Binder 21 Punkte

9. Enea Bastianini 18 Punkte

10. Jorge Martin 17 Punkte

11. Franco Morbidelli 17 Punkte

12. Jack Miller 14 Punkte

13. Pol Espargaro 11 Punkte

14. Marc Marquez 9 Punkte

15. Alex Marquez 8 Punkte

16. Stefan Bradl 7 Punkte

17. Takaaki Nakagami 6 Punkte

18. Luca Marini 4 Punkte

19. Valentino Rossi 4 Punkte

20. Miguel Oliveira 4 Punkte

21. Danilo Petrucci 3 Punkte

22. Lorenzo Savadori 2 Punkte

23. Iker Lecuona 1 Punkte

MotoGP Termine 2020/21 – Alle Stationen im Überblick

Katar / Losail 1, 28.03.2021

Sieger: Maverick Vinales

Doha /Losail 2, 04.04.2021

Sieger: Fabio Quartararo

Portimao (Portugal), 18.04.2021 Sieger: Fabio Quartararo

Jerez (Spanien), 02.05.2021

Rennen: 14 Uhr

Le Mans (Frankreich), 16.05.2021

Rennen: 14 Uhr

Mugello (Italien), 30.05.2021

Rennen: 14 Uhr

Barcelona (Spanien), 06.06.2021

Rennen: 15 Uhr

Sachsenring (Deutschl), 20.06.2021

Rennen: 14 Uhr

Assen (Niederlande), 27.06.2021

Rennen: 14 Uhr

KymiRing (Finnland), 11.07.2021

Rennen: 14 Uhr

Spielberg (Österreich), 15.08.2021

Rennen: 14 Uhr

Silverstone (Großbrit.), 29.08.2021

Rennen: 14 Uhr

Alaniz (Spanien), 12.09.2021

Rennen: 14 Uhr

Misano (San Marino), 19.09.2021

Rennen: 14 Uhr

Motegi (Japan), 03.10.2021

Rennen: 8 Uhr

Burimam (Thailand), 10.10.2021

Rennen: 10 Uhr

Phillip Island (Austr.), 24.10.2021

Rennen: 6 Uhr

Sepang (Malaysia), 31.10.2021

Rennen: 8 Uhr