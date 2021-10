Eris, seine Fans auf Gamer-Namen „Videospielen wie Call of Duty, Fifa und Fortnite im Livestream – und interagiert mit seinen Zuschauern. Man könnte Monte wohl als Entertainer bezeichnen. Auch auf Youtube hat er viele Abonnenten – fast drei Millionen. Vor zwei Jahren hat er zudem ein Buch veröffentlicht. Allerdings gilt der Internet-Star durchaus als umstritten. Die wichtigsten Fragen und Antworten: Sein bürgerlicher Name ist Marcel, seine Fans auf Twitch aber kennen ihn eher unter seinem-Namen „ MontanaBlack88 “ oder dem Spitznamen „Monte“. Dort filmt er sich beim zocken vonwie Call of Duty, Fifa und Fortnite im– und interagiert mit seinen Zuschauern. Man könnte Monte wohl alsbezeichnen. Auch aufhat er viele Abonnenten – fast drei Millionen. Vor zwei Jahren hat er zudem einveröffentlicht. Allerdings gilt der Internet-Star durchaus als. Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer steckt hinter Montana Black ?

? Wie alt ist der Gamer?

ist der Gamer? Hat Monte eine Freundin ?

? Wie hoch ist sein Vermögen ?

? Was steht in der Autobiografie ?

? Wieso sorgte Monte zuletzt für Negativschlagzeilen ?

? Alle bekannten Infos rund um den Gamer findet ihr hier.

Marcel Eris: Wer ist Montanablack?

Monte heißt eigentlich Marcel Thomas Andreas Eris und kommt aus Buxtehude. Er wuchs bei seinen Großeltern auf und machte nach der Schule eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Bekannt wurde Eris dann aber als Gamer, der sich beim Spielen filmt und das über Twitch und Youtube mit der Welt teilt. Längst zockt er aber nicht mehr nur vor der Kamera. Er zeigt in seinen Clips und Streams auch seinen Alltag und chattet mit seinen Fans.

Steckbrief Montanablack: Alter, Follower, Twitter

Geboren: 2. März 1988

Alter: 33 Jahre

Geburts- und Wohnort: Buxtehude

Vollständiger Name: Marcel Thomas Andreas Eris

Follower: über 3.700.000

Netzwerk: ContentView GmbH

Kanal: MontanaBlack88

Montanablacks Freundin: Monte hält seine neue Freundin geheim

Twitch-Streamers Marcel Eris erfahren darin viel über seine neue Freundin. Wer sie ist, hält er aber geheim – er sagte laut Aufmerksamkeit und Publikum geschaffen, der daran nicht gewöhnt ist. Daher findet er es vernünftig, wenn er sie nicht diesen großen Menschenmassen in seiner Community aussetzt. Monte ist im Sommer 2021 mit einem Live-Stream aus seinem Malta-Urlaub online gegangen. Fans desMarcel Eris erfahren darin viel über seine neue. Wer sie ist, hält er aber geheim – er sagte laut ingame im Stream: Seiner Meinung nach ist nicht jeder Mensch für so vielund Publikum geschaffen, der daran nicht gewöhnt ist. Daher findet er es vernünftig, wenn er sie nicht diesen großen Menschenmassen in seiner Community aussetzt.

Vermögen Montanablack: Twitch-Leak enthüllt Gamer-Einkommen

In einem Merchandise Shop vertreibt Marcel Eris T-Shirts, Hoodies, Caps, Schmuck, Handyhüllen und vieles mehr. Aber auch das Gaming-Business ist bei seinem Erfolg sehr lukrativ. Bei Amazon, wozu Twitch gehört, hat es erst kürzlich einen Daten-Leak gegeben, wodurch die Einnahmen vieler bekannter Streamer aus dem Zeitraum September 2019 bis Oktober 2020 öffentlich gemacht wurden. Dem Bericht zufolge hätte Marcel Eris in den letzten zwei Jahren mehr als zwei Millionen Euro mit Twitch verdient. Das ist von Amazon zwar nicht bestätigt, viel Geld hat Montanablack aber trotzdem: Mittlerweile hat er sich außerdem zwei Eigentumswohnungen und ein eigenes Haus gekauft.

Youtube Ich ZEIGE euch MEIN fertiges Haus | Teil 1 | MontanaBlack

Montanablacks Buch: „Vom Junkie zum YouTuber“

Vor über zwei Jahren ist seine Autobiografie erschienen. Geschrieben von Dennis Sand, Journalist bei der „Welt“. Sie nennen es aufgrund der ausführlichen Gespräche, Ergänzungen und Korrekturen aber ein gemeinsames Projekt. Im Buch geht es um Montes Weg vom kiffenden und koksenden Jugendlichen, der sogar in der Entzugsklinik landete, zum erfolgreichsten deutschen Gamer und Streamer.

Instagram, Youtube, Twitch, Twitter: Die Accounts von Montanablack

Montanablack hat auch auf seinen Social-Media-Kanälen zahlreiche Follower.

Hier sind die bekanntesten Accounts des Gamers Monte:

Kritik an Montanablack: Wahl, Impfkampagne, Casino-Streams

Es häufen sich die Sorgen um den großen Einfluss, den die Gamerszene durch Streams und Videos auf die meist junge Zielgruppe hat. Jan Böhmermann äußerte in seinem Podcast „Fest und Flauschig“ bereits Bedenken: Es ginge vor allem um Leute, die in der Community mit ihrer Ideologie abfischen, da die Zuseherschaft von Montanablack oft recht jung ist und einige sicherlich nicht ganz differenzieren könnten.

Auch an Casino-Streams war er in letzter Zeit öfter beteiligt – diese werden in Deutschland mittlerweile stark eingeschränkt. Das sorgt für viel Kritik an Eris, der aber keine Einsicht zeigte.

Außerdem: Montanablack wurde von der Regierung für eine bei Influencerinnen und Influencern umstrittene Corona-Impfkampagne angefragt. Der Twitch-Streamer lehnte ab und sprach nun mit seiner Community auf Twitch darüber, wie viel die Bundesregierung dafür gezahlt hätte.