Mats Hummels und seine Frau Cathy wollen sich offenbar trennen. Das berichten unter anderem „Bild" und rtl.de am Wochenende übereinstimmend.

Cathy und Mats Hummels: Trennung und Scheidung

Seit Wochen rissen die Trennungsgerüchte um Cathy und Mats Hummels nicht ab. Die beiden sollen schon länger nicht mehr zusammen sein. Jetzt berichtete zuerst die „Bild", dass sich das einstige Traumpaar sogar scheiden lassen will. Gemeinsam hat das Paar Sohn Ludwig. Mats und Cathy Hummels sollen sich nach Informationen der „Bild" aktuell damit beschäftigen, Trennung und Scheidung möglichst reibungslos zu organisieren.

Parallel bereitet sich Mats Hummels aktuell auf die neue Bundesligasaison vor, die kommende Woche startet. Borussia Dortmund muss dabei womöglich auf den Abwehrchef verzichten. „Ich glaube, Mats braucht noch ein paar Tage. Er fängt jetzt grad mit Lauftraining an“, sagte Trainer Marco Rose nach dem souveränen 3:0 (2:0)-Erfolg in der ersten DFB-Pokalrunde beim SV Wehen Wiesbaden.

Mats und Cathy Hummels: Räumliche Trennung nach Wechsel zum BVB 2019

2019 wechselte Mats Hummels nach drei Jahren beim FC Bayern zurück zum BVB. Er wohnt dem Bild-Bericht nach dort in einem Haus am Phoenix-See. Cathy hingegen blieb für und mit Sohn Ludwig in München.

Ihre Ehe wurde zu einer Fernbeziehung, die beruflichen Verpflichtungen des Paares ließen nicht viel Raum für ein alltägliches Familienleben.

Cathy Hummels: Moderatorin und Influencerin übernimmt Rolle bei „Unter uns“

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels („Kampf der Realitystars“) übernimmt eine Gastrolle in der RTL-Serie „Unter uns“. Das berichtete die Nachrichtenagenntur DPA unter der Woche. Ab Mitte Oktober werde sie zu einer „süßen Versuchung“ für den in Liebesdingen nicht gänzlich erfolgreichen Till Weigel (Constantin Lücke), erläuterte die zuständige Agentur am Donnerstag. Till bekomme bei der Suche nach einer Frau Unterstützung von seinem Sohn Noah, der einen Dating-Aufruf für den Vater starte. Auf diesen werde dann eine gewisse Bea Kienzle aufmerksam - der Rollenname von Cathy Hummels. „Unter uns“ läuft montags bis freitags um 17.30 Uhr bei RTL.

Cathy Hummels vor drei Wochen auf Instagram: „Verstehen uns sehr gut“

Hummels hat einen sehr erfolgreichen Instagram-Kanal, auf dem sie lange Zeit auch gemeinsame Bilder von sich und Mats postete. Zuletzt erschienen hier jedoch fast ausschließlich Fitness- oder Fashion-Posts. Der letzte gemeinsame Post, der Mats Hummels ob des Größenunterschieds nur angeschnitten zeigt, ist rund drei Wochen her.

Die Bildunterschrift zum Post: „Endlich mal wieder (fast) ein Bild von uns ... der Grössenunterschied ist einfach zu ausgeprägt. (...) PS: Wir verstehen uns sehr gut.“