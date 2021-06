Inzidenz in Deutschland sinkt, die Impfquote steigt

In vielen Bundesländern treten weitere Lockerungen in Kraft – auch bei der Maskenpflicht

Was gilt wo? Ein Überblick über die Bundesländer

Aufatmen in Deutschland: Einige Landkreise und Städte melden inzwischen keine Corona-Neuansteckungen mehr. Die Inzidenz sinkt weiter und lag am Mittwoch, 16.06.2021, bei 13,2 – der niedrigste Stand seit Mitte September vergangenen Jahres. Die Bundesländer lockern deshalb einige Corona-Einschränkungen . Die Maskenpflicht wird vielerorts aufgehoben – vor allem an Schulen und im Freien. Was gilt in meinem Bundesland? Hier kommt ein Überblick:

Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg gibt es Erleichterungen für Schüler: Sie müssen künftig im Unterricht keine Maske mehr tragen. Vorraussetzung dafür ist, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in der Region unter 35 liegt. Zudem darf es in den vergangenen zwei Wochen keinen Corona-Ausbruch an der Schule gegeben haben. Auch bei einer Inzidenz unter 50 gibt es Lockerungen: Hier entfällt die Maskenpflicht auf dem Pausenhof. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) stellte weitere Lockerungen in Aussicht: Draußen, im öffentlichen Raum, in offenen gut durchgelüfteten Bahnhöfen und an Bushaltestellen könnte die Maskenpflicht ebenfalls fallen. Das soll aber in Abstimmung mit den anderen Bundesländern geregelt werden. Noch sind die neuen Regeln nicht in Kraft. Die Corona-Verordnung soll kommende Woche geändert werden.

Bayern

Im Freistaat wird die Maskenpflicht ebenfalls gelockert – allerdings in geringem Maße. Schüler dürfen zumindest auf dem Pausenhof und bei Wandertagen künftig ihre Masken wieder ablegen, wie die Staatskanzlei am Dienstag, 15.06.2021, in München mitteilte.

Berlin

Weitreichendere Lockerungen gibt es in der Hauptstadt: Hier fällt die Maskenpflicht ab Freitag, 18. Juni, auf belebten Plätzen und auf Bürgersteigen von Einkaufsstraßen weg. Wo es nicht möglich ist, den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten sowie in Warteschlangen bleibt sie hingegen bestehen. Auch im Zoo und Tierpark muss im Freien keine Maske mehr getragen werden.

Brandenburg

Brandenburgs Landesregierung hat angesichts sinkender Infektionszahlen weitreichende Lockerungen der Corona-Beschränkungen beschlossen. So soll die Maskenpflicht im Freien komplett entfallen. Auch in Grundschulen und Horten müssen Kinder keine Masken mehr tragen. Ab Mittwoch, 15.06.2021, werden zudem sämtliche Kontaktbeschränkungen in der Öffentlichkeit aufgehoben und Tanzclubs könnten mit beschränkter Personenzahl unter strengen Hygiene-Auflagen wieder öffnen, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) am Dienstag nach der Kabinettssitzung.

Bremen

Schon in der vergangenen Woche beschloss der Bremer Senat die Aufhebung der Tragepflicht im Freien. Ausnahmen bilden hierbei allerdings die Außenbereiche von Geschäfte, wie beispielsweise Parkplätze oder Haltestellen. Hier muss weiterhin eine Maske getragen werden. An den Schulen wird zwischen verschiedenen Altersstufen unterschieden: Schüler ab der zehnten Klasse sowie Personen ab 16 Jahren müssen eine medizinische Maske tragen, Schüler in den Klassen fünf bis neun eine Alltagsmaske. Grundschüler sind von der Maskenpflicht befreit.

Hamburg

In der Hansestadt muss ein Mund-Nasenschutz im Freien nur noch dort getragen werden, wo es besonders eng ist, teilte Senatssprecher Marcel Schweitzer am Dienstag, 15.06.2021. mit. Die neue Regel gelte vom Wochenende an. Auf Wochenmärkten und in Innenräumen sowie in Bussen und Bahnen bleibt die Maskenpflicht vorerst bestehen. Auch in den Klassenräumen muss weiterhin eine Maske getragen werden.

Hessen

Derzeit gibt es in Hessen keine konkreten Lockerungen bezüglich der Maskenpflicht. Zur Diskussion steht derzeit der Vorschlag, die Maskenpflicht im Einzelhandel in Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 35 aufzuheben. In Aussicht stehen auch Lockerungen für Schüler: Sie sollen im Freien keinen Mund-Nasen-Schutz mehr tragen müssen, berichtet die dpa. Die Regierung in Hessen will dazu kommende Woche beraten.

Mecklenburg-Vorpommern

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kündigte am Dienstag an, dass die Maskenpflicht im Freien in Mecklenburg-Vorpommern weitestgehend abgeschafft werden soll. Die neue Regelung soll ab kommender Woche gelten. Auf Schulhöfen wurde die Maskenpflicht bereits abgeschafft, seit 11. Juni muss auch im Unterricht kein Mund-Nasen-Schutz mehr getragen werden.

Niedersachsen

In Niedersachsen ist noch Vorsicht geboten. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) mahnte davor, die Maskenpflicht vorschnell auszuheben. Konkrete Beschlüsse gibt es noch nicht, die Landesregierung arbeitet jedoch an einer neuen Verordnung. Zur Debatte steht unter anderem die Maskenpflicht in Diskotheken. Sie soll in Regionen mit einer stabilen Inzidenz unter 10 entfallen. Im öffentlichen Bereich sowie an den Schulen sind vorerst keine Lockerungen geplant. Schon jetzt sind alle Schüler von der Maskenpflicht im Unterricht befreit, wenn die örtliche Inzidenz unter 35 liegt.

Nordrhein-Westfalen

Neue Lockerungen gibt es in NRW nur wenige. Weder für Schulen noch im Freien steht eine Aufhebung der Maskenpflicht in Aussicht. Änderungen gibt es jedoch im ÖPNV: Seit dem 12. Juni reicht eine einfache OP-Maske in Bussen und Bahnen aus.

Rheinland-Pfalz

Das Bundesland hebt die Maskenpflicht an Schulen auf. Dort gilt die neue Regelung bereits ab dem kommenden Montag, 21.036.2021. „Für alle Jahrgänge gilt ab Montag, dass sie keine Maske mehr am Sitzplatz und auf dem Schulhof tragen müssen, solange die Inzidenz unter 35 liegt“, erklärte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz. Lehrer dürfen ohne Maske unterrichten. Ebenso wurde die Maskenpflicht im Freien aufgehoben. Ausnahmen bilden dichtes Gedränge oder Warteschlangen.

Saarland

Im Saarland müssen Schüler ab Donnerstag. 17.06.2021, im Unterricht keine Maske mehr tragen. Weiterhin muss aber im Schulgebäude, auf dem Schulweg sowie im ÖPNV ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Weitere Lockerungen im Außenbereich sind noch nicht beschlossen, könnten aber folgen.

Sachsen

neue Corona-Verordnung in Kraft treten. Was darin stehen wird, ist noch nicht bekannt. In Sachsen soll am 1. Juli einein Kraft treten. Was darin stehen wird, ist noch nicht bekannt. Ein Ende der Maskenpflicht in Innenräumen sei aber derzeit nicht absehbar, schreibt das RND.

Sachsen-Anhalt

Schüler in Sachsen-Anhalt müssen im Unterricht keine Maske mehr tragen. In Bussen und Bahnen reicht zudem künftig eine OP-Maske aus. Zudem Beschloss die Landesregierung den Startschuss für die Rückkehr des Nachtlebens: Tanzclubs dürfen mit beschränkter Personenanzahl und strengem Hygienekonzept wieder öffnen. Auch die Kontaktbeschränkung auf bislang maximal zehn Personen wird aufgehoben. Es gilt jetzt die generelle Empfehlung, größere Ansammlungen möglichst zu vermeiden und sich möglichst mit einem konstanten Personenkreis und vorzugsweise im Freien zu treffen.

Schleswig-Holstein

Ab Montag, 28.06.2021, gibt es keine Maskenpflicht vor Einzelhandesgeschäften und Parklpätzen mehr. Weitere Lockerungen im Außenbereich könnten folgen. Schüler müssen weiterhin verpflichtend einen Mund-Nasen-Schutz tragen – das könnte sich aber nach den Sommerferien ändern.

Thüringen

Derzeit gibt es in Thüringen keine Lockerungen. Ministerpräsident Bodo Ramelow kündigte aber an, dass die Regeln nach dem Auslaufen der Bundesnotbremse Ende Juni in Thüringen grundlegend überarbeitet werden sollen. „Im Sommer wird es nur noch die Abstands-, Hygieneregeln und Maskenpflicht geben, dazu den Maßnahmenkatalog, falls die Inzidenzwerte örtlich über die Alarmwerte von 35, 50 oder 100 steigen“, sagt Ramelow.