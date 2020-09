Jedes Jahr im Herbst ziehen Kinder singend mit ihren selbstgebastelten Laternen um die Häuser. Dieser Laternenumzug findet jedes Jahr am Martinstag statt.

Wann ist Martinstag und ist es ein gesetzlicher Feiertag?

Sankt Martin wird immer am 11. November gefeiert und fällt dieses Jahr auf einen Mittwoch. Der Martinstag ist aber kein gesetzlicher Feiertag.

Bedeutung: Warum feiern wir den Martinstag?

Der heilige Martin wurde 361 geboren und war ein römischer Soldat. An einem kalten Wintertag ritt er an einem frierenden Bettler vorbei. Aus Mitleid teilte er seinen Mantel mit dem Schwert und schenkte dem Bettler eine Hälfte. In einem Traum offenbarte sich der Bettler als Jesus Christus. Später wurde Martin Bischof von Tours und starb am 11. November 397. Nach seinem Tode wurde er heiliggesprochen und an seinem Todestag wird ihm gedacht.

Traditionen: Wie wird der Martintag gefeiert?

Sankt-Martins-Umzug

In Deutschland und anderen europäischen Ländern sind Umzüge Tradition. Die Kinder tragen Laternen und die Menschen singen. Meistens wird der Umzug von einem Reiter mit einem roten Umhang begleitet, der an den heiligen Martin erinnern soll. Zum Abschluss gibt es ein großes Martinsfeuer oder auch Freudenfeuer.

Martinsgans

Die Legende besagt, dass der heilige Martin als er zum Bischof gewählt werden sollte, sich in einem Gänsestall versteckte. Doch die Gänse verrieten ihn mit ihrem lauten Geschnatter. So wurde er schlussendlich doch noch Bischof. Andere Versionen berichten von Gänsen, die mit ihrem Geschnatter die Predigt störten und im Anschluss gebraten wurden. Einen gesicherten historischen Ursprung gibt es nicht.

Laternen basteln und Laternenumzug

Zum einen werden die Laternenumzüge damit begründet, dass das Licht im Tagesevangelium des Martinstags eine besonders wichtige Rolle spielt. Zum anderen geht der Brauch auf die Lichtprozessionen zurück, die am Abend vor Feiertagen abgehalten wurden. So wurden aus Fackeln schließlich Laternen.

Heutzutage wird meist im Kindergarten oder der Schule fleißig gebastelt und anschließend gemeinsam am Abend des Martinstags gesungen und spaziert.