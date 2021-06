Manuel Neuer mit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Der Torwart wird seine Regenbogenbinde auch beim EM-Gruppenfinale gegen Ungarn tragen. Die Farben stehen für Diversity, Vielfalt und Offenheit – sie ist ein Zeichen gegen Diskriminierung jeder Art. In Der Fußball-Europameisterschaft 2021 spieltmit einer Kapitänsbinde in Regenbogenfarben. Der Torwart wird seineauch beim EM-Gruppenfinale gegen Ungarn tragen. Die Farben stehen für Diversity, Vielfalt und Offenheit – sie ist ein Zeichen gegen Diskriminierung jeder Art.

Manuel Neuer: Aufregung um Kapitänsbinde in Regenbogenfarben

Um die Kapitänsbinde hatte es am Sonntag kurzzeitig Aufregung gegeben, weil die Europäische Fußball-Union (UEFA) den Fall überprüft hatte. Die Überprüfung wurde aber nach wenigen Stunden eingestellt. Neuer wurde nicht bestraft. Deshlab wird er die bunte Binde auch gegen Ungarn am Mittwoch tragen. Entsprechende SID-Informationen bestätigte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Montag.

In einem UEFA-Schreiben an den Verband werde „die Regenbogenbinde als Zeichen der Mannschaft für Vielfalt und damit für 'good cause' bewertet“, hatte der DFB mitgeteilt. Üblicherweise sind die EM-Kapitäne zum Tragen des UEFA-Modells verpflichtet.

AfD Uwe-Junge beschimpft Neuer auf Twitter

Die Binde ist ein klares Zeichen für Ungarn: Denn der aktuelle Regierungschef Viktor Orbán schikaniert Homosexuelle. Auch die Allianz Arena soll deshalb in Regenbogenfarben erstrahlen – um ein Statement zu setzen gegen Hass und für Vielfalt. Davon ist die AfD scheinbar nicht begeristert. Politiker und jahrelanger Fraktionschef der AfD in Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, hat abwertend und beleidigend getwittert, Neuer trage eine „Schwuchtelbinde“ – das sorgte für Aufregung und es hagelte Kritik. Auch Karl Lauterbach äußerte sich anschließend auf Twitter:

Zeichen für Diversity: DFB bewertet Neuers Binde positiv

DFB-Pressesprecher Jens Grittner hatte vor dem Einlenken des Kontinentalverbandes bereits signalisiert, sich nicht beirren zu lassen. „Der Juni steht auch im Sport im Zeichen von 'Pride', um sich für mehr Vielfalt stark zu machen. Auch in diesem Jahr beteiligt sich der DFB mit verschiedenen Aktionen“, sagte er.

Neuer trug die Regenbogenbinde bereits seit dem EM-Test am 7. Juni gegen Lettland. „Als Zeichen und klares Bekenntnis der gesamten Mannschaft für Diversität, Offenheit, Toleranz und gegen Hass und Ausgrenzung. Die Botschaft lautet: wir sind bunt!“, sagt Grittner.