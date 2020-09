Die damals dreijährige Maddie war seit 2007 spurlos au ihrem Bett in einer Apartmentanlage an derverschwunden, während die Eltern in einem Restaurant saßen. Im Juni 2020 gab es mit dem Mordverdacht gegen den Deutschen. (43) eine dramatische Wende. Der Mann lebte zwischen 1995 und 2007 in Portugal und sitzt derzeit in Kiel ein. Unter anderem geht es um Vergewaltigung und Drogenhandel. Am Dienstag wurde bekannt, dass die Staatsanwalt gegen ihn in einem weiterenim Jahr 2004 an der Algarve ermittelt. Das mutmaßliche Opfer Hazel B. hatte sich im Sommer über Zeugenaufrufe im Fall Maddie bei der Polizei gemeldet.