Madeleine „Maddie" McCann aus Großbritannien. Im Zusammenhang mit dem Tatverdacht im Fall Maddie werde geprüft, ob es Anhaltspunkte für Zusammenhänge gebe und ob sich daraus ein Anfangsverdacht gegen den Tatverdächtigen ergebe, teilte die Staatsanwaltschaft Stendal am Freitag mit. Ermittler suchen nach möglichen Verbindungen zwischen dem Fall der vor fünf Jahren in Sachsen-Anhalt verschwundenen kleinen Inga und dem der dreijährigen aus Großbritannien.

Konkrete Indizien im Mordfall Maddie McCann

Im Fall Maddie steht der Deutsche Christian B. unter Mordverdacht. Die Ermittler der Staatsanwaltschaft Braunschweig gehen davon aus, dass das am 3. Mai 2007 aus einer Appartementanlage im portugiesischen Praia da Luz verschwundene Mädchen tot ist. Das britische Mädchen war drei Jahre alt. Inga aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt war fünf Jahre alt als sie am 2. Mai 2015 aus einem Wald bei Stendal scheinbar spurlos verschwand. Dorthin hatte sie mit ihrer Familie einen Ausflug gemacht. Umfangreiche Suchaktionen und Ermittlungen konnten nicht klären, was mit Inga geschah.

Schwere deutsche Justizfehler in den Fällen Maddie und Inga?

Christian B. soll unterdessen bereits 2013 und 2017 ins Visier der Ermittler geraten sein – und zwar durch Zeugenhinweise an die Polizei. 2017 sprach er laut den britischen Medien "Times" und "Sky News" in einer Bar mit einem Bekannten über die Tat, als zum zehnjährigen Verschwinden von Maddie gerade ein TV-Bericht lief.

Laut "Sky" deuteten die Worte von Christian B. klar darauf hingedeutet, dass er etwas mit Maddies Verschwinden zu tun haben könnte. Danach soll er dem Bekannten das Video einer Vergewaltigung gezeigt haben. Die Spur überführte den Deutschen: Er wurde für die Tat an einer 72-jährigen Amerikanerin in erster Instanz verurteilt, da seine DNA in einem Haar vom Tatort in Portugal nachgewiesen werden konnte. Dieses Verbrechen hatte sich im Jahr 2005 an der Algarve ereignet, also rund zwei Jahre vor dem Verschwinden von Madeleine McCann.

„Etwas Kleines anfangen und tagelang benutzen“

Er wolle „etwas Kleines einfangen und tagelang benutzen“, soll Christian B. im September 2013 in einem Chat an einen Bekannten geschrieben haben, berichtet der Spiegel. Auf dessen Einwand, dass das gefährlich sei, meinte B.: "Och, wenn die Beweise hinterher vernichtet werden."