Mitten in Hauptreisezeit erhöht die Gewerkschaft Verdi den Druck: Am 27. Juli 2022 soll es einen Warnstreik des Bodenpersonals der Lufthansa geben. Betroffen sein werden alle großen Lufthansa-Standorte in Deutschland, darunter auch der Flughafen München.

Flüge von München: Welche sind vom Streik betroffen?

Eurowings -Flüge aus München - werden sie auch bestreikt?

-Flüge aus München - werden sie auch bestreikt? Was sollten Reisende jetzt tun?

Streik der Lufthansa betrifft auch Flughafen in München

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Bodenbeschäftigten der Lufthansa bundesweit zu einem ganztägigen Warnstreik am Mittwoch aufgerufen. Die Bodenbeschäftigten sind auch für die Wartung der Flugzeuge zuständig und dafür, die Maschinen in die entsprechenden Positionen zu schieben.

Der Warnstreik beginne am Mittwochmorgen um 03.45 Uhr und ende am Donnerstag um 06.00 Uhr, teilte Verdi mit. Es werde zu "größeren Flugausfällen und Verzögerungen kommen".

Folgende Lufthansa-Standorte und Flughäfen werden auf jeden Fall betroffen:

Frankfurt am Main

Düsseldorf

Köln

Hamburg

München

Berlin

Flüge der Lufthansa am Flughafen München: Diese könnten vom Streik betroffen sein

Genaue Details zu Flugplanänderungen gibt die Lufthansa am Montagabend (25.07.) heraus. Folgende Orte mit Abflug oder Ankunft München steuert die Lufthansa planmäßig am Mittwoch an. Diese könnten also betroffen sein:

Kreta

Düsseldorf

Toulouse

Kopenhagen

Amsterdam

Brüssel

Hannover

Frankfurt

Warschau

Osnabrück/Münster

Wien

Paris

Lyon

Zürich

Genf

Paderborn

Berlin

Hamburg

Köln/Bonn

Leipzig/Halle

Basel

Graz

Porto

Dresden

Dublin

Madrid

Stuttgart

Bremen

Luxemburg

Bilbao

Oslo

London

Athen

Tallinn

Stockholm

Bukarest

Barcelona

Ibiza

Catania

Valencia

Manchester

Palermo

Tirana

Sofia

Göteborg

Chicago

Sevilla

Larnaka

Rom

Malaga

Mailand

Neapel

Sibiu

Belgrad

Billund

Tameswar

Danzig

Athen

Palma de Mallorca

Faro

Krakau

Lissabon

Nizza

Breslau

Ljubljana

Marseille

Tel Aviv

Ancona

Los Angeles

Denver

Zagreb

Stockholm

Prag

Delhi

San Diego

New York

Charlotte

Tokio

Medeira

Zakynthos

Dubrovnik

Alicante

Thessaloniki

Olbia

Split

Pula

Helsinki

Seoul

Vancouver

Toronto

Cagliari

Boston

Birmingham

Preveza

San Francisco

Washington

Zadar

Sylt

Luxemburg

Kairo

Cluj-Napoca

Tbilisi

Posen

Bangkok

Folgende Ziele mit Ankunft oder Abflug München steuert Eurowings am Mittwoch an:

Hamburg

Köln/Bonn

Düsseldorf

Palma de Mallorca

Pristina

Flug wegen des Streiks gestrichen: Was Reisende tun können