Bereits zum 7. Mal fand am Wochenende das Lollapalooza in Berlin statt. Nach regelmäßigen Ortswechseln in den ersten Jahren hat sich das Festival mittlerweile am Olympiastadion eingerichtet. Das merkte man auch an der Organisation. War es in den ersten Jahren noch etwas chaotisch, lief vom bargeldlosen Bezahlen, bis zur Toilettensituation alles reibungslos ab. Laut eines Beamten vor Ort, zog die Polizei sogar einige Kräfte ab, weil es so friedlich war.