Luxus: Stardesigner Wolfgang Joop hat exklusiv für Lidl Heimtextilien seiner Marke „LOOKS by Wolfgang Joop“ entworfen. Ab Montag, 28. September gibt es die Kollektion in allen Filialen (rund 3200) sowie im Lidl-Onlineshop. Die Kollektion besteht insgesamt aus zwölf Teilen in verschiedenen Größen und Farbvariationen und ist entweder mit dem Label „MADE IN GREEN by Oeko-Tex“ oder mit dem Global Recycled Standard zertifiziert. Rückruf Käse Lidl Käse von Lidl wird zurückgerufen - Bei Verzehr drohen Verletzungen Ulm Discounter Lidl macht jetzt auf: Stardesigner Wolfgang Joop hat exklusiv für Lidlseiner Marke „LOOKS by Wolfgang Joop“ entworfen. Ab Montag, 28. September gibt es die Kollektion in allen(rund 3200) sowie im Lidl-Onlineshop. Die Kollektion besteht insgesamt aus zwölf Teilen in verschiedenen Größen undund ist entweder mit dem Label „MADE IN GREEN by Oeko-Tex“ oder mit dem Global Recycled Standard zertifiziert.

Lidl hat Bettwäsche, Kissenbezüge, Handtücher, Bademäntel und Decken von Joop

Im Angebot sind Bettwäsche und Kissenbezüge aus feinen Materialien wie Satin sowie weitere Heimtextilien wie zum Beispiel Frottierhandtücher, Bademäntel oder eine zu 100 Prozent in Deutschland gefertigte Wohndecke. „Luxus muss nicht nur für eine kleine Auswahl an Kunden zugänglich sein. Jeder sollte ein kleines bisschen davon in seinem eigenen Zuhause haben“, sagt Wolfgang Joop.

Häme über „Weißwurstpizza“ von Lidl

Häme in den sozialen Netzwerken hagelt es aktuell über eine „Weißwurstpizza“, die gewissermaßen als Ersatz für das ausgefallene Oktoberfest im Angebot ist. Selbst bei Dr. Oetker macht man sich über die Aktion lustig. Nachdem der Discounter kürzlich seine eigene Klamotten-Kollektion auf den Markt gebracht hatte, versucht er es nun also mit Heimtextilien. Doch nicht immer liegt Lidl mit seinen Ideen richtig. Kritik undin den sozialen Netzwerken hagelt es aktuell über eine, die gewissermaßen als Ersatz für das ausgefallene Oktoberfest im Angebot ist. Selbst bei Dr. Oetker macht man sich über die Aktion lustig.

Die Joop-Produkte bei Lidl bewegen sich in folgender Preisspanne:

ab 5,81 Euro

bis 29,09 Euro

Verkaufsstart am Montag, 28.9.2020