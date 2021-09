Die kanarischen Inseln waren auch in den vergangenen Monaten zeitweise stark von der Corona-Pandemie betroffen, was teils stark einschränkende Regeln zur Folge hatte

Auf der beliebten kanarischen Insel La Palma hat es am Sonntag einen schweren Vulkanausbruch gegeben. Einen Ausbruch hatte es auf der spanischen Kanareninsel seit rund 50 Jahren nicht mehr gegeben. Ab 15.12 Uhr Ortszeit (16.12 Uhr MESZ), so berichtet die Nachrichtenagentur DPA, erschütterten demnach heftige Explosionen die Gegend der Cumbre Vieja im Süden der kleinen Insel, die ganz im Nordwesten der zu Spanien gehörenden Kanaren liegt.

Rauch, Asche und Steine wurde in den Himmel geschleudert. Später waren im Fernsehen spektakuläre Bilder von hunderte Meter hohen Feuerfontänen zu sehen, die in den Nachthimmel schossen.



Lava und Rauch tritt aus dem Vulkan Cumbre Vieja auf der kanarischen Insel La Palma aus. Der Ausbruch hatte sich in den vergangenen Tagen durch Tausende kleine Erdbeben und eine leichte Anhebung des Erdbodens angekündigt.

Lava ins Meer geflossen: Gase wehen Richtung Meer

Die Angst vor giftigen Gasen, die durch den Fluss der Lava ins Meer entstehen können, sind auf La Palma groß. Ein Experte gab es etwas Entwarnung, denn starker Wind wehte die Gaswolke jedoch offenbar in Richtung Meer. "Wir haben starken Wind in der Gegend, der die Gaswolke Richtung Meer weht", sagte Rubén Fernández vom kanarischen Vulkan-Notfall-Komitee Pevolca im spanischen Rundfunk. Dadurch seien die gesundheitlichen Risiken für die Menschen auf La Palma "geringer".

Lavastrom hat Meer erreicht – Entstehung giftiger Gase befürchtet

ehn Tage nach dem Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja auf der Kanareninsel La Palma sind Lavaströme in den Atlantik geflossen. "Die Lava hat das Meer bei Playa Nueva erreicht", teilte das Vulkanologische Institut der Kanaren in der Nacht zum Mittwoch, 29.09., im Online-Dienst Twitter mit.

Experten befürchten, dass der Kontakt der Lava mit Meerwasser gesundheitsschädliche Gase freisetzen könnte. Auch Explosionen glühender Lavabrocken und kochend heiße Flutwellen sind demnach möglich. Das Vulkanologische Institut mahnte die Bewohner der 85.000-Einwohner-Insel zur Vorsicht. "Das Einatmen oder der Kontakt mit ätzenden Gasen oder Flüssigkeiten kann Haut, Augen und Atemwege reizen und Atembeschwerden verursachen, insbesondere bei Menschen mit bereits vorhandenen Erkrankungen der Atemwege."

Vulkanausbruch auf La Palma: Alarmstufe rot sorgt für Evakuierungen

Bis zum späten Abend wurden mindestens sieben Schlote gezählt, also verschiedene Stellen, an denen Vulkanmaterial austrat, berichtete der staatliche Fernsehsender RTVE. Einen eigenen Namen hat der Vulkan noch nicht, in spanischen Medien ist nur von „dem Vulkan“ die Rede.

Die Behörden riefen die Alarmstufe rot eines Vulkannotfallplanes aus und begannen mit Evakuierungen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sagte eine geplante USA-Reise ab und traf am Abend auf La Palma ein.

Berichte über Verletzte gab es zunächst nicht. Der Ausbruch liege in einem unbesiedelten Bereich der Insel, die insgesamt 83 000 Einwohner hat, berichtete der lokale Fernsehsender Canarias7 unter Berufung auf den regionalen Regierungschef der Kanaren, Ángel Víctor Torres.

Wegen sich nähernder Lava, die sich in der Dunkelheit in orangeglühenden Flüssen bergab Richtung Küste wälzte, wurden etwa 5000 Bewohner der Ortschaften El Paso, Llanos de Aridane und des Badeortes Tazacorte an der Westküste der Insel in Sicherheit gebracht, wie die Polizei mitteilte. Bei 500 von ihnen habe es sich um Touristen gehandelt. Ob auch Deutsche darunter waren, wurde zunächst nicht bekannt.



Lavaströme bei einem Vulkanausbruch auf der Insel La Palma auf den Kanaren, Spanien. Ein Vulkan auf der spanischen Atlantikinsel La Palma brach am Sonntag nach wochenlanger seismischer Aktivität aus und veranlasste die Behörden, Tausende zu evakuieren, da Lavaströme einzelne Häuser zerstörten und die Küste zu erreichen drohten. Bis in die Nacht hinein kam es immer wieder zu neuen Eruptionen.

Bis zu 10.000 Menschen nach Ausbruch auf den Kanaren in Sicherheit gebracht

Mehrere Landhäuser gingen bereits in Flammen auf, als sie von der um die 1000 Grad heißen Lava erreicht wurden. „Es wird wohl noch mehr Zerstörungen geben, denn die Lava fließt auf mehrere Orte zu“, sagte Lucas Leal, einer der Bewohner der betroffenen Gegend, im Fernsehen. Nach Medienberichten schlossen die Behörden nicht aus, dass auch bis zu 10.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden müssten.

Die Feuerwehr musste unterdessen immer wieder ausrücken, um Busch- und Waldbrände zu bekämpfen, die durch den Vulkanausbruch und am Rande der Lavaströme aufflammten. Auch Einheiten des spanischen Militärs wurden zu der Insel in Marsch gesetzt. Die Behörden riefen die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren.

Der Ausbruch sei bisher nicht besonders intensiv. Es wurde jedoch vor der Asche aus dem Vulkan und vor eventuell gesundheitsschädlichen Gasen gewarnt. Schaulustige wurden aufgefordert, die Gegend zu verlassen, um die Evakuierungen nicht zu behindern.



La Palma: Insel liegt im Nordwesten der Kanaren nahe Teneriffa und La Gomera

La Palma liegt ganz im Nordwesten der Kanaren, einer Inselgruppe im Atlantik vor der Westküste Afrikas. Sie ist 85 Kilometer von der nächstgelegenen größeren und auch bei Deutschen Touristen sehr beliebten Insel Teneriffa und 57 Kilometer von La Gomera entfernt.

Der Ausbruch hatte sich in den vergangenen Tagen durch rund 6600 kleine und mittlere Erdbeben und eine leichte Anhebung des Erdbodens angekündigt. Die Behörden hatten die Menschen in der Nähe des Vulkangebiets aufgerufen, leichtes Gepäck mit ihrem Handy, wichtigen Dokumenten und eventuell benötigten Medikamenten vorzubereiten.

Auf der jüngsten der Kanareninseln hatte es zuletzt vor 50 Jahren einen Vulkanausbruch gegeben, als der Teneguía 1971 Lava in die Luft schleuderte. Massentourismus wie auf den Teneriffa und den bekannteren Inseln Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote und Teneriffa gibt es auf La Palma nicht.