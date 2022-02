Russland am 24. Februar einen Großangriff auf die Ukraine gestartet und ist mit Bodentruppen von mehreren Seiten in das Nachbarland einmarschiert. Im ganzen Land griff die russische Luftwaffe am Morgen zunächst Militäreinrichtungen an. Bodentruppen rückten dann nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes von Haupstadt-Region Kiew vor. Der Westen verurteilte den Angriff als Völkerrechtsbruch, die Trotz aller Warnungen und Appelle des Westens hatam 24. Februar einengestartet und ist mit Bodentruppen von mehreren Seiten in das Nachbarland einmarschiert. Im ganzen Land griff die russische Luftwaffe am Morgen zunächst Militäreinrichtungen an. Bodentruppen rückten dann nach Angaben des ukrainischen Grenzschutzes von Belarus im Norden sowie vom Süden und Osten aus in die Ukraine ein. Wenige Stunden nach Beginn der Offensive drangen russische Truppen demnach bereits in dievor. Der Westen verurteilte den Angriff als, die Nato aktivierte ihre Verteidigungspläne.

Kriegsrecht verhängt, nach dem Angriff Russlands hatte Präsident Kurz zuvor hatte die Ukraine dasverhängt, nach dem Angriff Russlands hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj den Kriegszustand in der Ukraine ausgerufen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nannte den Schritt Russlands einen Bruch des Völkerrechts. Was bedeuten diese Begriffe?

Kriegsrecht in der Ukraine: Das bedeuten Kriegsrecht und Kriegszustand

Kriegsrecht wurde in der Ukraine verhängt, ein Schritt, der den Ernst der Lage nochmal verdeutlicht. Das Kriegsrecht ist ein Teil des Völkerrechts. Darin wird anerkannt, dass Kriege brutal und schrecklich sind – aber dass es Wege gibt, um die Schrecken abzumildern. Dafür herrscht dann das Kriegsrecht. Das Kriegsrecht bestimmt also beispielsweise, dass die Zivilbevölkerung nicht zu Schaden kommen soll, dass Kriegsgefangene nicht gefoltert werden dürfen und ernährt werden müssen. Im Kriegsrecht ist auch verankert, unter welchen Umständen ein Krieg gerechtfertigt ist.

Das Kriegsrecht wird in der Charta der Vereinten Nationen (UN) ausgeführt. Die Charta ist der Gründungsvertrag der UN, den die Weltgemeinschaft unterzeichnet hat. Zum Kriegsrecht schreibt die UN Charta: „Alle Mitglieder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtete oder sonst mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbare Androhung oder Anwendung von Gewalt.“

In folgenden Fällen darf Krieg geführt werden:

Zur Selbstverteidigung (Artikel 51)

(Artikel 51) Wenn der UN-Sicherheitssrat diesem zugestimmt hat

Bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen

Zudem regelt das Kriegsrecht die gelten Regeln in einem Krieg. Zusammengefasst sind diese Regeln:

Der Krieg bzw. die militärischen Aktionen müssen begründet sein

sein Es muss unnötiges Leid vermieden werden – dementsprechend ist der Einsatz bestimmter Waffen grundsätzlich untersagt, z.B. Atomwaffen

vermieden werden – dementsprechend ist der Einsatz bestimmter Waffen grundsätzlich untersagt, z.B. Atomwaffen Zivilisten müssen in einem Krieg beschützt werden und dürfen nicht gezielt angegriffen werden

Kriegsgefangene dürfen nicht getötet oder gefoltert werden. Sie müssen ernährt werden.

Mit Kriegsrecht und Kriegszustand ist im Ukraine-Fall das gleiche gemeint.

Kriegsrecht wird ausgerufen – was heißt das?

Wenn das Kriegsrecht ausgerufen wird, dann gelten besondere Ausnahmeregeln in einem Land. Zum Beispiel dürfen Soldaten andere Soldaten töten. Es können Beschränkungen für die Bevölkerung verhängt werden, dass diese sich zum Beispiel zur Sicherheit in ihren Häusern aufhalten sollen. Es gilt also ein Ausnahmezustand, laut dem besondere Regeln und Gesetze gültig sind.

Russland bricht Völkerrecht: Was bedeutet das?

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Schritt als „eklatanten Bruch des Völkerrechts“ verurteilt. Damit gemeint sind die Regeln und Gesetze, nach denen die internationale Gemeinschaft handelt. Die wichtigste Quelle des Völkerrechts ist die UN Charta. Darin ist zum Beispiel das Gewaltverbot verankert, an das sich alle Staaten zu halten haben. Die UN Charta wurde nach dem Zweiten Weltkrieg ins Leben gerufen, um die Wiederholung eines solchen Krieges und den Menschenrechtsverletzungen, die damals begangen wurden, zu verhindern. Der internationale Zusammenhalt und Frieden beruhen darauf, dass sich Staatengemeinschaft auf diese allgemeinen Prinzipien einigt. Doch wird oft – wie auch im aktuellen Fall in der Ukraine – gegen das Völkerrecht verstoßen.