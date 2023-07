Eigentlich sind sie das Gegenteil von nachhaltig: Kreuzfahrten. Noch vor dem Fliegen sind sie das Vorzeigebeispiel für die Klimabelastung durch Reisen geworden. Durch die Industrie geht jedoch Bewegung und immer mehr Reedereien setzen auf den Bau von emissionsfreien Kreuzfahrtschiffen. Nun gibt auch die Reederei Ponant bekannt, an einem solchen Projekt zu arbeiten. 2030 soll ein emissionsfreies Schiff zu Wasser gelassen werden. Wie groß wird das Schiff und wie wird es sich fortbewegen? Werden dadurch klimafreundliche Kreuzfahrten möglich?

Bisher fahren die meisten Kreuzfahrtschiffe mit Schweröl. An Land darf dieses gar nicht verwendet werden, da es einen viel höheren Schwefelgehalt aufweist als auf europäischen Straßen für PKW erlaubt ist. Am Tag stößt ein Kreuzfahrtschiff laut Naturschutzbund Deutschland (NABU) nämlich so viel Schwefeldioxid wie rund 367 Millionen Autos aus. Auch der CO₂-Ausstoß eines Kreuzfahrtschiffes entspräche an einem Tag ungefähr dem von 84.000 Autos. Der Tagesausstoß Feinstaub eines Kreuzfahrtschiffes läge zudem bei durchschnittlich der Menge, die mehr als 1 Million Autos ausstoßen und die Stickoxidmenge sei mit rund 421.000 Autos zu vergleichen. Etwa 150 Tonnen Schweröl werden durchschnittlich pro Kreuzfahrtschiff benötigt. Im Falle eines Unfalls hat dies verheerende Folgen für Mensch, Tier und Umwelt, da das Öl ins Meer läuft, die Umwelt stark belastet und nur schwer aufzufangen ist. Zusammen mit dem Betrieb der Anlagen auf dem Kreuzfahrtschiff, Beleuchtung, Klimatisierung und anderen Systemen, haben Kreuzfahrten deshalb eine miserable Klimabilanz. Doch das könnte sich in Zukunft ändern.