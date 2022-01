CSU-Politiker von seiner „normalen“ Seite. Etwa mit Selfies beim Frisör auf seinem Instagram-Profil. Für Bayern will er „so viel Normalität wie möglich“ und auch persönlich zeigt sich dervon seiner „normalen“ Seite. Etwa mitbeim Frisör auf seinem Instagram-Profil.

Aber was steckt hinter der Politiker-Fassade ?

? Was ist mit seinen Eltern passiert?

passiert? Ist er verheiratet und hat Familie?

Klaus Holetschek Steckbrief: Ehefrau, Kinder, Twitter

Name : Klaus Holetschek

: Klaus Holetschek Alter : 57 Jahre

: 57 Jahre Geboren : 21. Oktober 1964 in Landshut

: 21. Oktober 1964 in Landshut Studium : Jura an der Universität Augsburg

: Jura an der Universität Augsburg Ehefrau : Birgit Holetschek, Wirtschaftsfachwirtin

: Birgit Holetschek, Wirtschaftsfachwirtin Familie : ein Sohn, eine Tochter

: ein Sohn, eine Tochter Twitter: klausholetschek

Klaus Holetschek: Stadtrat, Bürgermeister, Gesundheitsminister

Als Teenager trat Klaus Holetschek in die Junge Union ein, später in die CSU. Bereits mit Anfang 20 war er Mitglied des Stadtrats in Bad Wörishofen. 1998 zog er in den Bundestag ein. Als er zum Bürgermeister der Stadt Bad Wörishofen gewählt wurde, schied er 2002 wieder aus dem Bundestag aus. Seit 2013 gehört er zum bayerischen Landtag. 2020 übernahm er das Amt des bayerischen Gesundheitsministers. Im Zuge der Corona-Pandemie forderte er früh eine allgemeine Impfpflicht.

Klaus Holetschek: Was mit seinen Eltern und Vorfahren passierte