Klara Geywitz ist seit Dezember 2021 die Ministerin für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Damit verwaltet sie eines der wichtigsten Versprechen der Ampel-Regierung laut Koalitionsvertrag: Das Bauen neuer, bezahlbarer Wohnungen.

Wer ist aber Klara Geywitz? Wie war bisher ihr Lebenslauf, was ist über ihr Privatleben bekannt? Alle Infos hier im Porträt.

Klara Geywitz kam als jüngstes von drei Töchtern 1976 zur Welt. Geboren wurde sie in Potsdam in der. Aufgewachsen ist sie in Seeburg, an der Grenze zuIhr Vater war Lehrer und damit Mitglied der SED, ihre Mutter war Erzieherin. Gegenüber der „Zeit“ sagte Geywitz 2019 , dass ihre Mutter der DDR-Politik nicht vertraut hat. Als die Mauer fiel, war Klara Geywitz 13 Jahre alt. In der Wendezeit wurde eine ihrerarbeitslos, die andere zog in den Westen. Mit 16 Jahren trat Klara Geywitz derbei.