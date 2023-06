Eine Woche lang nehmen Seglerinnen und Segler an den Segelwettbewerben der Kieler Woche teil. Das Event ist über die Jahre zu einem Volksfest gewachsen und bietet neben dem vielfältigen Angebot für Wassersportfans ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Konzerten, Paraden, Feuerwerken, Ausstellungen, Fahrgeschäften, kulinarischen Ständen und vielem mehr. Dieses Jahr findet das Programm vom 17. Juni bis zum 25. Juni statt. Es zieht dafür jährlich mehrere Millionen Menschen nach Kiel. Die Kieler Woche im Überblick:

Die Headliner der Kieler Woche

Insgesamt sind auf der Kieler Woche mehr als 150 Acts jegliches Genres vertreten. Im Line Up finden sich dabei sowohl bekannte internationale Künstlerinnen und Künstler, als auch Newcomer wieder. Die bekanntesten Acts zusammen mit der Bühne, auf der sie spielen werden:

Rathausbühne:

Levent Geiger

Loi Loi

Kamrad Kamrad

Sportfreunde Stiller

Frida Gold

Madeline Juno

Vanessa Mai

Tim Bendzko

Patricia Kelly

Knappe & Band

Kieler Heimathafen:

Big Harry

Fördebühne:

Glockenbach

Neptunica

Jerome Philip-Nuernberger

VIZE

ClockClock

YouNotUs

Alle Farben

Michael Schulte

Kelvin Jones

Fast Boy

Radio Bob!:

Takida

Emil Bulls

Avatar

Torfrock

Itchy

Together Kiel:

Clap Codex

Kaufmann

Woderkant Festival:

Wankelmut

Megaloh

Gewaltig leise:

Tina Dico

Marla Glen

Schilksee:

Kim Churchill

Ocean Funpark:

Tim Toupet

Pirate World:

United Four

Das Feuerwerk der Kieler Woche

Traditionell feiert die Kieler Woche ihr Finale in einem spektakulären Feuerwerk. Schon am 21. Juni wird es am Schilksee um 23 Uhr ein Segelfeuerwerk geben. Zum krönenden Abschlussfeuerwerk kommt es dann am 25. Junium 23 Uhr an der Kiellinie. Wer es ruhiger mag, sollte die täglichen Ballonshows nicht verpassen. Vom Nordmarksportfeld aus heben täglich bunte Heißluftballone, Heißluftschiffe und Modellballone unterschiedlicher Gestalt von 16 bis 0 Uhr ab. An den Wochenenden wird damit sogar schon um 12 Uhr mittags gestartet. Auch Lasershows und Feuerfontänen soll es täglich ab 23 Uhr am Bootshafen geben.

Der Lageplan der Kieler Woche 2023 als PDF zum Ausdrucken

Auf der Kieler Woche 2023 finden zahlreiche Programmpunkte an unterschiedlichen Orten statt. Um sich in dem Getümmel zurechtzufinden, gibt es hier den Lageplan als PDF-Download

