Am Donnerstag, 18.03.2021, gab es am Morgen noch keine aktuellen RKI-Fallzahlen. Ruft man die Webseite auf, so fehlen die aktuellen Werte (Stand: 07:35 Uhr). Stattdessen ist ein Hinweis zu sehen, dass die Daten derzeit aktualisiert würden.

Am Donnerstamorgen lagen zunächst noch keine aktuellen Fallzahlen vor.

© Foto: Screenshot, RKI

Keine aktuellen Corona-Zahlen am Donnerstag, 18.03.2021

Für gewöhnlich werden die neuen Corona-Zahlen täglich um 0 Uhr aktualisiert. Gegen 3 Uhr sind sie dann online auf dem RKI-Dashboard einzusehen.

Video Regierung: Impfangebot für alle bis Ende des Sommers Mehr zum Video

Corona RKI-Dashboard: Probleme treten häufiger auf

Nicht das erste Mal treten Probleme beim RKI-Dashboard auf. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Ausfällen der Homepage. Zuletzt gab es am Dienstag (16.03.) Verzögerungen der Fallzahlen auf dem Dashboard.

Häufig sind Zeitverzögerungen in der Datenübertragung der Gesundheitsämter an das RKI die Ursache für die verspäteten Werte. Allerdings gab es auch schon andere Verursacher der Probleme. Im Oktober 2020 war das RKI das Ziel einer Cyberattacke. Derartige Angriffe führen zur Auslastung der RKI-Server, weshalb die Webseite dann zeitweise nicht zur Verfügung stand.

RKI-Fallzahlen für Deutschland heute: Aktuelle Inzidenz und Neuinfektionen am 18.03.21

Am Donnerstag lagen am Morgen noch keine aktuellen Zahlen des RKI vor, die Aktualisierung der Daten verzögerte sich . Die Werte werden in diesem Artikel aktualisiert, sobald sie vorliegen.

Neuinfektionen: Gestern, am Mittwoch, 17.03.21, waren mehr als 13.400 Neuinfektionen neue Corona-Fälle in Deutschland registriert worden. Zum Vergleich: Am Donnerstag vor einer Woche, dem 11.03.21, waren mehr als 14.300 Neuinfektionen gemeldet worden. „Zeit Online“ berichtete, dass es 15.841 Neuinfektionen gibt. Die Zahlen von Zeit Online basieren auf den direkten Angaben aus den Landkreisen. Sie sind weniger als die Statistiken des Robert Koch-Instituts von verzögerten Meldeketten betroffen und können deshalb abweichen.

7-Tage-Inzidenz: Die zur Lagebeurteilung und für Beschlüsse rund um den Lockdown maßgebliche 7-Tage-Inzidenz beziffert die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Der Wert lag gestern bei 86,2 gelegen. „Zeit Online“ meldet einen Wert von 93,7.

Der bisherige Höchststand war am Dienstag, 22.12.2020, mit 197,6 erreicht worden. Die meisten Bundesländer verzeichnen laut RKI weiterhin sinkende Sieben-Tages-Inzidenzen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz pendelt deutschlandweit seit mehreren Tagen um die Marke 60, zuletzt häufiger leicht darüber. Während des seit Dezember andauernden harten Lockdowns war der Wert wochenlang zurückgegangen, bevor er im Verlauf der vergangenen Tage wieder stieg, dann sank und nun erneut stieg.

Tote: „Zeit Online“ meldete 246 neue Todesfälle, die im Zusammenhang mit Corona stehen, insgesamt demnach 74.743 Todesfälle.

Höchststand der Todesfälle: Der Höchststand von 1244 neuen Todesfällen in Deutschland binnen eines Tages war am Donnerstag, 14.01.2021, erreicht worden.

R-Wert: Das RKI gibt in seinem aktuellen Lagebericht ein so genanntes Sieben-Tage-R an. Dieser Wert bezieht sich auf einen längeren Zeitraum und unterliegt daher weniger tagesaktuellen Schwankungen. Gestern hatte er bei 1,06 gelegen. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt der Wert für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab.

Corona-Zahlen für Deutschland, USA und Co.: Die Fallzahlen der Johns-Hopkins-Universität

Die Johns-Hopkins-Universität in Baltimore, welche die Corona-Daten global erfasst, meldet am heutigen Donnerstag (Stand 6.00 Uhr) weltweit rund 121.160.099 Infektionen mit dem Coronavirus bisher. Gestorben sind demnach auf der Welt bisher mehr als 2.680.237 Menschen.

Die drei am stärksten Betroffenen Länder sind:

USA: 29.605.933 Infizierte und 538.052 Tote.

Brasilien: 11.693.838 Infizierte und 284.775 Tote.

Indien: 11.438.734 Infizierte und 159.044 Tote.

Deutschland folgt weiterhin auf dem weltweit 10. Rang mit laut JHU bisher 2.610.769 Infizierten und 74.043 Toten.

Corona-Zahlen in Deutschland: Anstieg vor allem bei Kindern und Berufstätigen

Zum siebten Mal in Folge war am Mittwoch die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gestiegen, er lag bei 86,2 Zum Vergleich: Einen Monat zuvor, am 17. Februar, hatte er bei 57 gelegen. Am höchsten sind diese sogenannten Inzidenzen derzeit laut RKI-Lagebericht bei den Menschen zwischen 15 und 44 mit Werten über 100. „Der stärkste Anstieg ist bei Kindern zwischen 0-14 Jahren zu beobachten, wo sich die 7-Tage-Inzidenzen in den letzten vier Wochen verdoppelt haben“, stellt das RKI fest.

Kleine Kinder haben bei Corona-Infektionen häufig keine Symptome und wurden oft nicht getestet, deshalb vermuteten Experten seit Pandemiebeginn eine recht hohe Dunkelziffer in dieser Gruppe. Am 22. Februar waren in einer Reihe von Bundesländern weitere Grundschulen und Kitas geöffnet worden, teils zum Beispiel mit sogenanntem Wechselbetrieb und verbunden mit mehr Testangeboten. RKI-Chef Lothar Wieler hatte bereits in der Vorwoche von einer wachsenden Zahl an Kita-Ausbrüchen gesprochen. Das RKI bezifferte deren Zahl auf je 87 pro Woche in den letzten beiden Februarwochen.

Corona in Deutschland: Das empfiehlt das RKI angesichts der hohen Fallzahlen

Um einen „möglichst kontinuierlichen Betrieb“ in Schulen und Kitas gewährleisten zu können, müssten alle Maßnahmen zur Vorbeugung von Ansteckungen getroffen werden, betont das RKI. Zudem gelte es die Einschleppung des Virus in die Einrichtungen zu verhindern. Familien und Beschäftigte ruft das RKI zum weiteren Einhalten der Verhaltensregeln auf, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren. Bei Krankheitsanzeichen solle man fünf bis sieben Tage zu Hause bleiben.

Bei Erkrankungen in einer oder mehreren Gruppen empfiehlt das RKI, „eine frühzeitige reaktive Schließung der Einrichtung“ zu erwägen. Die Experten verweisen auf die ansteckenderen Corona-Varianten. Eine weitere Ausbreitung in der Kita oder in Familien gelte es zu verhindern. Das RKI dringt außerdem darauf, Infektionsschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz konsequent umzusetzen.