Kasia Lenhardt ist tot. Das berichtete die Das Modelist tot. Das berichtete die Bild am Mittwochmorgen. Demnach verstarb die junge Frau am Dienstag im Alter von 25 Jahren, sie hinterlässt einen Sohn. Laut Polizei gibt es bei ihrem Tod keine Hinweise auf Fremdverschulden.

Jerome Boateng in der Öffentlichkeit. Zuletzt stand die junge Frau durch ihre Beziehung mit Fußballstarin der Öffentlichkeit. Am 2. Februar wurde bekannt, dass die beiden sich getrennt hatten.

Nach der Trennung: Ex-Freundin Rebecca mischt sich ein

Nach Trennung des Paares begann eine Schlammschlacht. Boateng erhob schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Freundin: Unter anderem sagte er, sie habe ein Alkoholproblem. Sie war ihm im Gegenzug Untreue vor.

In den Konflikt mischte sich auch eine andere Ex-Freundin von Boateng ein: Rebecca Silvera. Mit ihr war er vor rund einem Jahr zusammen. Sie veröffentlichte private Sprachnachrichten zwischen ihr und Kasia Lenhardt. Wie die Bild berichtet, hielt sie dem Model vor, bei Boateng zu bleiben - obwohl dieser beide Frauen schlecht behandele.

Reaktionen auf Kasias Tod: Freunde und Bekannte zeigen sich geschockt

Freunde und Wegbegleiter des Models reagierten geschockt auf ihren frühen Tod. Sara Kulka, die ebenfalls bei „Germanys Next Topmodel“ mitmachte, schrieb auf Instagram: „Ruhe in Frieden. Du wundervoller Mensch, ich vermisse dich und hätte gerne Abschied genommen. Ich hoffe du findest deinen Frieden jetzt und ich hoffe die Wahrheit kommt jetzt raus, ich weiß wie sehr du es dir gewünscht hast. Ich werde dich nie vergessen, ich kennen keinen der so lachen konnte wie du. An die Familie schicke ich viel Kraft.“

Jerome Boateng ist ein deutscher Fußballspieler beim Verein FC Bayern München. Dort steht er seit 2011 unter Vertrag. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 2014 in Brasilien Weltmeister.

Seine Ex-Freundin Kasia Lenhardt, gebürtige Polin, wurde 2012 bekannt durch ihre Teilnahme in Heidi Klums Model-Show „Germany's Next Topmodel“. Kasia erreichte in der siebten Staffel Platz 4.

Hier gibt es Hilfe in Krisen

Wenn du dich in einer persönlichen Krise befindest und Hilfe brauchst, rede darüber. Es gibt eine Vielzahl von Hilfsangeboten, die dir ermöglichen, anonym mit Menschen über deine Situation zu sprechen.