Weltmeister Thomas Müller wird das Klub-WM-Finale mit dem FC Bayern am Donnerstag in Katar nicht bestreiten können. Der 31-Jährige soll positiv auf das Coronavirus getestet worden sein und ausfallen. Das berichten verschiedene Medien übereinstimmend. Das Endspiel wird wohl trotz der Infektion des Offensiv-Allrounders stattfinden.

Auch Innenverteidiger Jerome Boateng fehlt in der Partie gegen Tigres UANL (Anpfiff 19 Uhr). Er hat am Mittwoch darum gebeten, kurzfristig aus Katar abzureisen. Der Grund: Model Kasia Lenhardt, die Ex-Freundin des Abwehrspielers, war tot in ihrer Berliner Wohnung aufgefunden worden. Coacherfüllte Boateng den Wunsch. „Das hat uns schon alle mitgenommen“, sagte der Trainer anschließend bei einer Pressekonferenz.