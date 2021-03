Jogi Löw hört als Bundestrainer auf , die Frage nach dem Nachfolger ist eröffnet. Besonders zwei Namen sind seit Wochen im Gespräch: Jürgen Klopp und Hansi Flick. Der eine geht gerade durch eine schwere Phase mit seinem aktuellen Team, dem englischen Meister FC Liverpool. Der andere hat den deutschen Rekordmeister, den FC Bayern München, in der vergangenen Saison zum Triple aus Meisterschaft, Pokalsieg und Champions-League-Titel.

Nachfolger-Kandidat Nummer eins: Jürgen Klopp

"Es hängt von Jürgen Klopp ab: Er ist einer der wenigen Trainer, die selbst entscheiden, wann sie Bundestrainer werden wollen", sagt Rudi Völler. Der Coach des FC Liverpool ist für die meisten Fans und sicher auch für die DFB-Verantwortlichen der beste Kandidat. Sein Vertrag in Liverpool läuft noch bis 2024. Interesse hatte Klopp schon bekundet, er habe im Moment aber "keine Zeit", sagte er zuletzt. Bei den Reds durchläuft Klopp derzeit jedoch eine Krise - Ausgang offen.

Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool die Meisterschaft in England und die Champions-League gewonnen.

© Foto: DPA

Beerbt Hansi Flick seinen ehemaligen Chef Jogi Löw als Bundestrainer

Nüchtern betrachtet der logische Nachfolger. Flick assistierte Löw beim WM-Triumph 2014, er kennt den DFB auch als früherer Sportdirektor in- und auswendig - und hat als Chef beim FC Bayern eindrucksvoll seine Klasse gezeigt. Problem nur: Flick will offensichtlich nicht. "Ich weiß, was es bedeutet, beim FC Bayern zu arbeiten, und sehe keinen Grund, über etwas anderes nachzudenken", sagte er kürzlich.

Hansi Flick hat mit dem FC Bayern München binnen eines Jahres alles gewonnen, was es im Klub-Fußball zu gewinnen gibt.

© Foto: Sven Hoppe/DPA

Bekennender Reformer: Ralf Rangnick

Das Hindernis eines laufenden Vertrags gibt es bei Rangnick nicht. Der frühere Architekt des Erfolgsprojekts von RB Leipzig hat sich vom Red-Bull-Imperium gelöst und ist offen für neue Aufgaben. "Grundsätzlich ist das Amt des Bundestrainers für keinen deutschen Trainer ein Amt, das ihn nicht interessiert", sagte er kürzlich. Fachlich ist Rangnick über jeden Zweifel erhaben, doch zwischen dem bekennenden Reformer und DFB-Direktor Oliver Bierhoff könnte es knirschen. Zudem könnte Rangnicks nicht selten pedantische Art und Detailversessenheit den Spielern aufstoßen.

Erfolgreicher DFB-Trainer der U21: Stefan Kuntz

Die bequemste und günstigste Lösung - und wohl nur für einen gewissen Übergang. Der U21-Nationaltrainer genießt aufgrund seiner Erfolge und seines loyalen Auftretens hohes Ansehen im DFB. Löw selbst hatte den früheren Nationalspieler vor einem Jahr als einen möglichen Nachfolger ins Gespräch gebracht: Kuntz leiste "hervorragende Arbeit" und habe "eine sehr gute Ansprache an die Mannschaft" mit sehr viel Empathie. Die kumpelhafte Art könnte sich bei den Stars jedoch schnell abnutzen, auf ein neues taktisches Niveau dürfte Kuntz das DFB-Team auch nicht heben.

Der Rekord-Nationalspieler: Lothar Matthäus

Erst am Wochenende brachte Mehmet Scholl seinen früheren Mitspieler als Bundestrainer ins Gespräch, die Bild-Zeitung unterstützte diesen Vorstoß. Doch der Rekordnationalspieler, der bereits als Nationaltrainer in Ungarn arbeitete, hat offensichtlich andere Pläne. "Natürlich interessiere ich mich für den Fußball und die Nationalmannschaft, aber ich bin mit meinem Leben zufrieden. Das schließe ich aus", sagte Matthäus am Sonntag bei Sky90, "damit beschäftige ich mich gar nicht."

Nagelsmann stützt Jürgen Klopp vor dem Champions-League-Duell Liverpool gegen Leipzig

Vor dem zweiten Duell mit dem in einer tiefen Krise steckenden FC Liverpool hat RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann seinem Amtskollegen Jürgen Klopp Mut zugesprochen. „Ich glaube, dass die Phase hart ist, aber es ist weiterhin eine Weltklasse-Mannschaft mit einem absoluten Weltklasse-Trainer. Jürgen hat schon ein paar Krisen gehabt, die er meistern musste“, sagte Nagelsmann vor dem Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) in Budapest. Das erste Duell hatte Liverpool 2:0 gewonnen, allerdings in der englischen Premier League zuletzt sechs Heim-Niederlagen nacheinander kassiert.

Nagelsmann sieht Leipzig trotz der unterschiedlichen Formkurven nicht als Favoriten. „Uns interessieren die Liga-Ergebnisse von Liverpool nicht, denn aktuell sind wir der Verlierer des Duells. Deshalb sind wir nicht der Favorit, sondern der Herausforderer“, sagte der 33-Jährige. Er könne nachvollziehen, dass Liverpool gerade eine harte Zeit durchmache. „Aber sie werden das hinkriegen, dafür sind die Spieler zu gut und der Trainer erst recht.“

Personell muss der RB-Coach nur wenige Abstriche machen. Schmerzhaft ist allein der Ausfall von Angeliño. Der Spanier wird wegen einer Muskelverletzung erst nach der Länderspiel-Pause wieder zur Verfügung stehen. Kapitän Marcel Sabitzer und der Innenverteidiger Willi Orban reisen mit nach Budapest.