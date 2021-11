Italien gegen Schweiz: Der amtierende Europameister Italien trifft heute, am Freitag, 12.11.2021, am 9. Spieltag der WM-Quali auf die Schweiz. Es ist das Topspiel in der Gruppe C. Beide Mannschaften haben aktuell 14 Punkte. Nur zwei Tore trennen die Squadra Azzurra und die Eidgenossen vor den abschließenden beiden Spieltagen. Italien will den Schock der WM-Abstinenz von 2018 auf keinen Fall erneut erleben - doch die Schweizer um den neuen Nationaltrainer Murat Yakin haben nur eines der vergangenen 36 WM-Quali-Matches verloren und werden auf Sieg spielen.

Italien gegen Schweiz in der WM-Qualifikation 2021/22: Uhrzeit, Anstoß, Spielort, Schiedsrichter

Das Qualifikationsspiel für die WM 2022 zwischen Italien und der Schweiz findet am Freitagabend, den 12.11.2021, statt. Um 20:45 Uhr wird angepfiffen. Ausgetragen wird die Partie im Olympico in Rom.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Wer zeigt Italien gegen Schweiz live im Free-TV?

Das WM-Qualispiel Italien gegen Schweiz wird nicht live im Free-TV übertragen. Wie bei den vergangenen Spieltagen hat sich DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Das Spiel ist im TV auf dem Kanal DAZN 2 zu sehen. Um 20:45 Uhr erfolgt der Anpfiff. Kommentator ist Carsten Fuß.

DAZN 1 und DAZN 2: So könnt ihr die Fernsehsender empfangen

Die beiden linearen Fernsehsender DAZN 1 und DAZN 2 können dank verschiedener Kooperationen (Vodafone oder Sky) empfangen werden. Ein aktuelles Sky-Abonnement ist dafür beispielsweise von Nöten. Das DAZN-TV-Paket richtet sich an alle, die mit einer schlechten Internetverbindung zu kämpfen und Schwierigkeiten haben, DAZN ganz regulär zu empfangen.

Italiens Trainer Roberto Mancini will mit einem Heimsieg gegen die Schweiz die Tabellenführung der Gruppe C verteidigen.

Kostenloser Live-Stream online? So seht ihr Italien vs Schweiz live im Internet

Einen kostenlosen Live-Stream wird es nicht geben. Der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN bietet eine Übertragung im Internet an. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen. Weder RTL, TVNOW noch Sky haben sich Rechte für die Partie gesichert. Auf diesen Plattformen wird das Spiel nicht übertragen.

Alle Infos zur Übertragung der Partie Italien gegen Schweiz im TV und Stream am 12.11.2021 noch einmal im Überblick:

Free-TV : -

: - Pay-TV : DAZN 2

: DAZN 2 Live-Stream: DAZN

