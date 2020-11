Er bezieht sich dabei insbesondere auf Menschen, die wegen Missachtung von Abstands- und Hygieneregeln eine Anzeige bekommen haben. Oggier will allen Ernstes, dass „diese Personen namentlich erfasst werden und im Zweifelsfall kein Intensivbett erhalten.“

Nach eigenen Worten geht es ihm dabei nicht um Bevormundung durch ein Punktesystem für Sozialverhalten im chinesischen Stil, sondern um ein reales Anliegen, denn falls die Kliniken in der Schweiz an ihre Grenzen stoßen, dann stehen die Ärzte tatsächlich vor der Entscheidung, wem sie das letzte Bett geben.

„Ich finde es fairer, wenn der selbsternannte Corona-Rebell das Nachsehen hat, als wenn es einfach den ältesten Patienten im Raum trifft“, meinte der Gesundheitsökonom Oggier im Interview. Er sprach von einer möglichen „Signalwirkung“ dieser Art von Einschüchterung. Man solle die Leute nicht nur über Anreize locken, sondern auch über einen „Malus“, glaubt er.

Zuletzt waren in der Schweiz laut Medienberichten etwaIntensivbetten belegt. Die Schweiz ist überdurchschnittlich stark von Corona betroffen , und es gab bereits eine konkrete Diskussion über die so genannte, also die Priorisierung der Reihenfolge von Patienten in, wie sie im Frühjahr in Italien notwendig war. Manchen musste damals die Behandlung verweigert werden.