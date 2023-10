Der als „extrem gefährlich“ eingestufte Hurrikan „Lidia“ hat an der mexikanischen Pazifikküste Land erreicht. Dem Nationalen Hurrikanzentrums der USA (NHC) zufolge, wie der Hurrikan Windgeschwindigkeiten von bis zu 220 km/h auf. Es hat bereits ein Todesopfer gegeben.

Wo wütet der Hurrikan zurzeit in Mexiko?

Der Tropensturm traf am Dienstag (Ortszeit) in der Nähe des beliebten Badeortes Puerto Vallarta auf die Küste. „Lebensbedrohliche Winde und sintflutartige Regenfälle breiten sich landeinwärts im mittleren Westen Mexiko aus“, hieß es in einer Mitteilung des NHC. Es werde mit einer „Abschwächung“ des Sturms im Landesinneren gerechnet.

In den Gebieten Nayarit, Sinaloa und Jalisco wurden Niederschläge von bis zu 30 Zentimetern erwartet. „Diese Regenfälle werden wahrscheinlich zu Sturzfluten und Überschwemmungen in den Städten sowie zu möglichen Schlammlawinen in höher gelegenen Gebieten (…) führen“, warnte das NHC.

In Puerto Vallarta hatten Einwohner zu Schutz vor Überschwemmungen bereits Sandsäcke aufgestapelt und Ladenbesitzer die Fenster mit Brettern vernagelt. In einigen Regionen wurden Schulen geschlossen, die Bewohner waren aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

„Lidia“ fordert erstes Todesopfer

Nachdem Hurrikan „Lidia“ an der Pazifikküste Mexikos auf Land getroffen ist, hat es einen ersten Toten gegeben. In Punta de Mita im Bundesstaat Nayarit habe ein umstürzender Baum einen Mann in seinem Auto erschlagen, berichtete die Zeitung „El Occidental“ am Dienstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf die Zivilschutzbehörde.

Hurrikan als „extrem gefährlich“ eingestuft

„Lidia“ hatte mit der Stärke vier von fünf auf der Hurrikanskala das Festland in Mexiko erreicht. Der Hurrikan sei nunmehr auf Kategorie zwei heruntergestuft.

Was ist über die Route des Tropensturms bekannt?

Der Hurrikan bewege sich im Laufe der Nacht mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde Richtung Osten, teilte Mexikos Wetterbehörde am späten Abend mit. Sie warnte in den Bundesstaaten Colima, Jalisco und Nayarit vor extremem Regen, Wellen von bis zu neun Metern Höhe an der Küste und heftigen Böen.

Wie stark kann ein Hurrikan werden?

Die Stärke von Hurrikans wird anhand der von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelten Skala bewertet: Ein Hurrikan der Kategorie 1 erreicht Windgeschwindigkeiten von bis zu 153 Kilometern pro Stunde. Stufe 2 reicht bis zu 177 km/h, Stufe 3 bis zu 208 km/h und Stufe 4 bis zu 251 km/h. Bei einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5, der mit einer Windgeschwindigkeit von mehr als 251 Kilometern pro Stunde rotiert, drohen verheerende Schäden. Oftmals nehmen Wirbelstürme an Stärke zu, während sie über dem Meer ziehen. Sobald sie über Land ziehen, verlieren sie jedoch rasch an Intensität, da der Nachschub an feucht-warmen Luftmassen fehlt.

(mit Material von dpa und afp)