Seit Tagen ist Hurrikan „Lee“ über dem Atlantik unterwegs. Langsam nimmt er jetzt die Ostküste der USA ins Visier. Wo ist der Wirbelsturm aktuell? Und wann könnte er auf wo auf Land treffen? Hier gibt es alle Infos.

Wo ist Hurrikan Lee aktuell?

Den Vorhersagen zufolge wird „Lee“ Ende der Woche an der Ostküste der USA auf Land treffen. Am Freitag und Samstag soll er laut Hurrikan „Lee“ befindet sich aktuell nördlich von Puerto Rico und der Dominikanischen Republik. Der Wirbelsturm hat sich zuletzt leicht abgeschwächt,. Als Hurrikan der Stärke 4 rotierte bereits am vergangenen Freitag über dem Atlantik mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Gefährliche Bedingungen seien an den Küsten im westlichen Atlantik zu erwarten.wird „Lee“ Ende der Woche an der Ostküste der USA auf Land treffen. Am Freitag und Samstag soll er laut National Hurrikan Center langsam an der Ostküste der USA vorbeiziehen . Laut den aktuellen Prognosen könnte Hurrikan „Lee“ am Freitag, 15.9.2023, in Höhe der US-Bundesstaaten Connecticut und Massachusetts auf die Küste treffen. Wie stark Hurrikan „Lee“ dann noch sein wird, ist aktuell noch unklar. Aktuell hat er laut Hurrikan-Center noch eine Windgeschwindigkeit von 115 Meilen pro Stunde (ca. 185 km/h).

Die Hurrikan-Saison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderhitzung erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme.

Wie stark kann ein Hurrikan werden?

Die Stärke von Hurrikans wird anhand der von den Meteorologen Herbert Saffir und Robert Simpson entwickelten Skala bewertet: Ein Hurrikan der Kategorie 1 erreicht Windgeschwindigkeiten von bis zu 153 Kilometern pro Stunde. Stufe 2 reicht bis zu 177 km/h, Stufe 3 bis zu 208 km/h und Stufe 4 bis zu 251 km/h. Bei einem Hurrikan der höchsten Kategorie 5, der mit einer Windgeschwindigkeit von mehr als 251 Kilometern pro Stunde rotiert, drohen verheerende Schäden. Oftmals nehmen Wirbelstürme an Stärke zu, während sie über dem Meer ziehen. Sobald sie über Land ziehen, verlieren sie jedoch rasch an Intensität, da der Nachschub an feucht-warmen Luftmassen fehlt.

Teuerstes Unwetterjahr der US-Geschichte

Die USA haben in diesem Jahr bereits eine Rekordzahl von 23 Unwetter- und Klimakatastrophen mit Milliardenschaden erlebt. Das sind mehr Katastrophen dieser Art als die 22 im gesamten bisherigen Rekordjahr 2020 - und das vier Monate vor Jahresende, wie die US-Wetterbehörde NOAA am Montag hervorhob.

Die Zahlen umfassen Unwetterkatastrophen mit einem Schaden von jeweils mehr als einer Milliarde Dollar (935 Millionen Euro) zwischen Januar und Ende August 2023. Zu den Katastrophen gehören die verheerenden Waldbrände auf Hawaii im August mit mehr als 110 Toten, Hurrikan "Idalia", der Ende August im Bundesstaat Florida auf Land getroffen war, schwere Überschwemmungen in Kalifornien in den ersten Monaten des Jahres und ein Wintersturm im Nordosten der USA im Februar.

Insgesamt kamen bei den Unwetterkatastrophen in diesem Jahr "direkt und indirekt" 253 Menschen ums Leben, wie die NOAA erklärte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als 57,6 Milliarden Dollar (mehr als 53,8 Milliarden Euro).

„Diese Rekordzahlen in einem Jahr, das eines der heißesten der Geschichte werden dürfte, sind ernüchternd und die jüngste Bestätigung eines sich verschlimmernden Trends teurer Katastrophen“, erklärte Rachel Cleetus von der Organisation Union of Concerned Scientists. Viele der Katastrophen würden die „eindeutigen Fingerabdrücke des Klimawandels“ tragen.