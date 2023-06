Das Festivalgelände des Hurricane Festivals kennt zwei Zustände: Entweder Staubwüste oder Schlammschlacht. In diesem Jahr trat beides ein. Über 75.000 Personen kamen laut dem Veranstalter jeden Tag und genossen das Line-up eines der größten Musikfestivals in Deutschland. So verlief das Hurricane Festival in diesem Jahr.

Von Alli Neumann bis Kraftklub – Die musikalischen Highlights

Muse, Die Ärzte, Billy Talent, Kraftklub, Placebo, Casper, Peter Fox, Queens of the Stone Age und viele mehr: Fans des Festivals durften sich in diesem Jahr auf ein hochkarätiges und durchmischtes Line-up aus Pop, Rock, Punk und Rap freuen. Kraftklub brachten ein Glücksrad auf die Bühne und spielten spontan aus dem Repertoire. Bei The Lumineers nahmen sich große Teile des Publikums an der Hand und tanzten während des Sonnenuntergangs im Kreis. Nina Chuba vermochte es am Sonntag eine Massenbewegung in Richtung River Stage zu verursachen und Edwin Rosen wurde im Zelt der Wild Coast Stage frenetisch beklatscht. Die Lyrics zu „Vertigo“ oder „21 Nächte wach“ schallten bis raus über das Festivalgelände. Das Highlight im Gespräch mit den Gästen und auch vom Veranstalter bei der Pressekonferenz hoch gelobt wurde in diesem Jahr der Auftritt von Casper.

Hurricane Festival unter Wasser

Es gab Jahre, da stand beim Hurricane das gesamte Festivalgelände komplett unter Wasser. Seitdem ist das Hurricane Festival dafür bekannt, mit eher bescheidenen Wetterverhältnissen aufzuwarten. In diesem Jahr haben die Besucher außerordentliches Glück. Von Donnerstag bis Sonntag schien fast durchgehend die Sonne bei milden Temperaturen bis hin zum Hochsommer am Sonntag. Das plötzliche Gewitter mit leichtem Hagel wurde am Samstag kurzerhand zur Pool-Party. Jegliche Versuche sich irgendwo unterzustellen scheiterten kläglich, als die Schirme aufgrund der Wasserbelastung und des Windes eingeklappt werden mussten. Einige rannten so schnell sie konnten zurück zu Ihrem Zelt. Wer blieb, erlebte ein Festivalgelände, das sich in einen Regentanz verwandelte. Die Fans von Kaffkiez knickten nicht ein. Stattdessen wurde jetzt erst recht abgegangen.

Finger im Toilettenkasten

Die Feuerwehr zeigte sich am Sonntagmittag mit dem Verlauf des Festivals zufrieden. Lediglich zwei Gaskartuschen seien ausgeströmt. Ansonsten habe man noch jemand einen eingeklemmten Finger aus dem Spülkasten befreien müssen. Trotz Hitze und Staubbelastungen gab es insgesamt weniger Krankenhausfälle. Mit 44 Transporten ins Krankenhaus lag die Zahl der Krankenwageneinsätze bis zu diesem Zeitpunkt unter der Hälfte der Jahre vor Corona. Auch das DRK betont, dass das Publikum immer achtsamer mit sich und den anderen wird. Mit 500 Einsatzkräften unternahm es bei dem Festival bis zum Sonntagmittag 1800 Behandlungen.

Mehr Straftaten beim Hurricane Festival 2023 als in den Vorjahren

Mit 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war die Polizei auf dem Hurricane 24h am Tag im Einsatz. Sie bewegten sich mobil, zu Fuß, auf Pferden oder fuhren Quads auf dem Festivalgelände und den Campingplätzen. Aber auch Drohnen waren im Einsatz, um das Gelände zu überblicken. Zwar kam es an sich zu mehr Straftaten als in den Vorjahren, jedoch seien die meisten nicht auf Gewalt, sondern auf Rauschgiftdelikte zurückzuführen, wie der Polizeisprecher ausführte. Trotz angekündigter Kontrollen vor und nach dem Festival seien knapp 40, vorwiegend männliche Fahrer aus dem Verkehr zum Drogentest gebeten worden. Bei lediglich 8 Fällen von Körperverletzung lobt der Polizeisprecher das friedliche Festival. Bei einer Menschenmenge wie einer Stadt der Größe von Lüneburg sei das eine beachtlich geringe Zahl. Auch sexuelle Übergriffe oder Fälle von K.O Tropfen seien der Polizei nicht bekannt. Der Polizeisprecher schließt mit dem Fazit zum Hurricane Festival 2023: „Staubtrocken bis feuchtfröhlich“.

Festivals 2024: Rock am Ring, Rock im Park, Southside