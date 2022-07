Am Samstag denbeginnen die sogenannten Hundstage. In diesem Jahr passt es auch ins Bild: Mit dem Start dersoll eigentlich dieauf uns zukommen. In dieser Woche kletterten die Thermometer bereits annähernd an die 40 Grad. Kann es also jetzt noch heißer werden? Was hat es mit diesem Mythos auf sich? Wie lang hält die Hitzeperiode an? Was haben Tiere damit zu tun? Alles zu derdenunderfahrt Ihr hier bei uns.