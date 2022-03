Eine Familie rennt vor dem Beschuss weg in Irpin, Ukraine. Die Waffenruhe, die für Sonntag in der ukrainischen Stadt Irpin geplant war, um einen humanitären Korridor zu schaffen, ist gescheitert. Die russische Armee hat am Morgen einen Evakuierungspunkt für Zivilisten beschossen. Kiew hat eine Evakuierung von Zivilisten über humanitäre Korridore nach Belarus und Russland abgelehnt. © Foto: Diego Herrera/dpa