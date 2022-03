Der Krieg in der Ukraine lässt die Preise an deutschen Zapfsäulen in Rekordhöhen steigen. So kostet der Liter Diesel in Baden-Württemberg im Durchschnitt 2,04 Euro, der Liter Super liegt bei 2,07 Euro (Stand: 8. März 2022). Einigen Autofahrern im Süden erscheint da besonders ein Nachbarstaat im Vergleich besonders attraktiv. Tankfahrten ins Nachbarland verschärfen sich. Dies gilt für grenznahe Regionen wie etwa die Schweiz. Doch lohnt sich die Fahrt über die Grenze zum Tanken?

Gibt es ein Abfüllgrenzen für Diesel und Benzin in der Schweiz?

In der Schweiz zahlt man im Durchschnitt laut ADAC 1,77 Euro pro Liter Diesel und 1,80 Euro für Benzin. Doch können die Preise im Grenzgebiet nochmals wesentlich höher liegen. So zahlt man beispielsweise im Stadtgebiet von Basel laut Informationsplattform fuelo.net 2 Euro pro Liter Diesel sowie 1,87 pro Liter Super.

Wer sich schon die Mühe macht ins Ausland zu fahren um zu tanken, werden auch Ersatzkanister mit Sprit abgefüllt., um weiter Geld zu sparen. Doch Vorsicht, im Ausland gibt es individuelle Tanklimits. So dürfen in der Schweiz maximal 25 Liter Sprit in Reservekanistern mitgeführt werden.